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澤倫斯基對美國會演說 呼籲更多幫助、畫設禁航區

澤倫斯基對美國國會演說 呼籲更多幫助、畫設禁航區

記者張文馨／華盛頓報導
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）16日透過視訊對美國聯邦參眾議院議員演說。美聯社
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）16日透過視訊對美國聯邦參眾議院議員演說。美聯社

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）16日透過視訊對美國聯邦參眾議院議員表示，美國曾經歷1941年珍珠港事件和2001年911事件，如今，烏克蘭每天都在經歷這些；他呼籲美國提供更多幫助，在烏克蘭上空畫設禁航區以阻止俄軍侵略。

影片來源：youtube/ CBS Los Angeles

澤倫斯基身穿T恤出現在鏡頭前，獲得國會議員起立鼓掌歡迎，他透過翻譯對全體國會議員演說，細數美國也曾遭遇侵略，美國也多次為價值、為自由而戰；烏克蘭正經歷侵略，面對俄羅斯侵略並未放棄，如今是決定烏克蘭命運的時刻。

澤倫斯基引述非裔人權運動領袖馬丁路德金恩（Martin Luther King）名言「我有一個夢」（I have a dream），告訴美國國會「我有一個要求」（I have a need），他必須保護烏克蘭的天空，需要美國下定決心在烏克蘭上空設置禁航區，讓俄國戰機無法肆意橫行。

澤倫斯基呼籲美國國會在烏克蘭、乃至全歐洲最黑暗的時刻提供更多幫助，對俄羅斯施加更多制裁，制裁每一位俄國官員，美國公司退出俄羅斯市場，一直到俄國退兵為止，俄國不應從全球獲取一分一毫來傷害烏克蘭人民。

美國總統拜登預計在中午發表談話，宣布對烏克蘭更多援助，但預計不會包括畫設禁航區。

若美國與北約在烏克蘭上空設置禁航區，就必須以軍事力量維持該空域淨空，若俄國軍機飛入這片空域時，美國與北約的軍機得起飛反制，必要時得開火，存在讓局勢急速升溫的風險，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）曾表示，「可能導致歐洲全面戰爭」。

烏克蘭 俄國 澤倫斯基

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