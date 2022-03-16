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中國駐美大使秦剛：若事前知道俄將侵烏 不可能不勸阻

記者林則宏／即時報導
圖為美國波士頓市區展示超過500面的烏克蘭國旗，表達對烏克蘭的支持。(路透)
圖為美國波士頓市區展示超過500面的烏克蘭國旗，表達對烏克蘭的支持。(路透)

針對紐約時報報導，中國事前知道俄羅斯將入侵烏克蘭的計畫，並告誡俄羅斯不要在北京冬奧期間採取行動。北京當局一直極力否認相關傳聞，中國駐美國大使秦剛15日則在華盛頓郵報發表署名文章強調，「中方不可能在知情情況下不予勸阻」。

中國駐美國大使館官網刊登秦剛這篇題為「我們在烏克蘭問題上的立場」文章的全文中譯。秦剛稱，有人散布虛假信息，稱中方事先對俄羅斯的軍事行動知情並要求俄方在北京冬奧會後再動手。也有謠言稱俄方要求中方提供軍事援助。

秦剛說，「我願負責任地告訴各位，所謂中方事先知情、『默許』、『縱容』等說法完全是虛假信息，意在推卸責任，抹黑中國」。

他表示，有6000多名中國公民在烏克蘭生活學習，中國是俄、烏最大貿易夥伴國，也是世界上最大的原油和天然氣進口國。俄烏發生衝突，於中方沒有半點好處。「中方不可能在知情情況下不予勸阻」。

秦剛並指出，有人把台灣問題和烏克蘭危機聯繫起來，渲染台海衝突風險。「這是本質不同的兩件事，烏克蘭是主權國家，而台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題是中國內政」。

他強調，中方將繼續堅持和平統一政策，同時保留遏制「台獨」的一切選項。希望美方切實恪守一個中國原則，不以任何方式支持「台獨」分裂活動。從維護台海長期和平穩定出發，中美要合力遏制「台獨」。

針對當前烏克蘭問題，秦剛稱，中方疾呼國際社會聚焦勸和促談和防止大規模人道主義危機兩件事，並為此付出大量努力。

他重申北京當局對俄烏局勢的基本立場，強調歐洲的長治久安有賴於遵循安全不可分割原則，應通過對話形成平衡、有效、可持續的歐洲安全機制。中方願與各方保持溝通、止戰促和，切實維護地區和世界的和平穩定。

秦剛 烏克蘭 北京冬奧

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