烏克蘭人道走廊持續運作 2萬人駕車撤離馬立波
烏克蘭總統幕僚表示，約有2萬人今天沿著與俄羅斯軍隊商定的人道主義走廊，駕車離開遭圍困的港口城市馬立波（Mariupol）。
綜合法新社和路透報導，烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）說，今天共有近2萬9000人透過人道主義路線，逃出遭圍困的城市。
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）辦公室副主管提摩申科（Kyrylo Tymoshenko）在加密通訊軟體Telegram說：「今天約有2萬人沿著人道主義走廊駕車離開馬立波。」
提摩申科說，其中有570輛車已抵達馬立波西北方的札波羅熱市（Zaporizhzhia），其餘則將在沿途中過夜。由於道路受損，加上行進時可能遇到地雷和通過檢查哨，駕駛只能緩慢前進。
當局今天稍早表示，約有2000輛民用汽車已能駛出馬立波，首批的160輛昨天已經離開這座城市。
俄軍猛烈轟炸，導致馬立波大約40萬居民沒有食物、飲用水和暖氣。
烏克蘭稍早指控俄羅斯阻擋一支試圖向馬立波運送物資的車隊。
市政當局表示，自俄羅斯入侵以來，馬立波已有2100多名居民喪生。
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