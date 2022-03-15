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讓65歲以上打第2劑補強針 輝瑞本周將申請授權

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讓65歲以上打第2劑補強針 輝瑞本周將向FDA申請授權

編譯陳韻涵／綜合15日電
輝瑞預計本周向聯邦食品暨藥物管理局申請批准，為65歲以上者接種第二劑新冠疫苗補強針。圖為醫護人員準備施打輝瑞疫苗。(美聯社)
輝瑞預計本周向聯邦食品暨藥物管理局申請批准，為65歲以上者接種第二劑新冠疫苗補強針。圖為醫護人員準備施打輝瑞疫苗。(美聯社)

消息人士透露，輝瑞(Pfizer)/BioNTech(BNT)預計本周向聯邦食品暨藥物管理局(FDA)申請批准65歲以上對象接種第二劑新冠疫苗補強針。

多項研究顯示，第一劑補強針的保護力減弱，難以對抗Omicron變種毒株。

若FDA批准第二劑補強針，將有助高風險群體避免染疫重症和死亡；FDA已通過12歲以上對象，接種首劑補強針的緊急使用授權許可。 

輝瑞執行長博爾拉(Albert Bourla)11日表示，科學家發現首劑補強針的保護力在接種後三、四個月減弱，輝瑞準備FDA申請第二劑補強疫苗授權。

聯邦疾病防治中心(CDC)建議12歲以上對象，在接種輝瑞/BNT或莫德納(Moderna)的兩劑式疫苗後五個月，接種補強針，若是接種嬌生(Johnson & Johnson)的單劑式疫苗，則在兩個月後接種補強針。

CDC數據顯示，超過66%的65歲以上、符合接種資格的長者，已接種一劑補強針。

如果輝瑞的第二劑補強針獲得授權，不清楚每個符合接種資格者是否都要再打補強針；資深政府官員15日透露，目前疫苗庫存只夠讓免疫系統低落者接種。

約翰霍普金斯大學(JHU)彭博公共衛生學院國際衛生學教授杜賓(Anna Durbin)表示，還不知道是否人人都得接種第二劑補強針，但讓長者優先接種很合理，「這群人的免疫系統效率較差，面臨免染疫重症的高風險」。

疫苗 輝瑞 FDA

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