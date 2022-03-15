世界OnAir／從烏克蘭撤回中國 留學生隔離中恢復上課

滯留在哈爾科夫的一百多名中國留學生從在火車站等待乘車離開。(曹韶提供)

烏克蘭 戰火紛飛，難民持續出逃。在關注過逃到鄰國避難的、以及選擇暫時留在烏克蘭觀望情勢的華人現狀後，今天我們再來關注對於旅烏中國人來説的另外一個選擇：回中國。

戰爭開始的兩周之內，根據中國媒體，已經至少有七架專機接送中國留學生 回國。撤離的長路，他們都是如何度過的？路上都看見了、經歷了什麼？

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烏克蘭哈爾科夫國立大學醫學 院的大一學生曹韶，就是登上撤僑包機、暫時返回中國的留學生之一。15日是她在山東濟南隔離酒店的住下的第五天。戰爭中斷了她在烏克蘭當地的留學生活，卻沒有中斷她的學業。今天她剛剛收到通知，解剖課的老師復課，給她和同學上了俄烏戰火之下的第一堂網課。

由於戰火的影響，不確定什麼課程會什麼時候恢復，但有課上的當下，曹韶與她的同班同學基本都出勤了。唯一不同的，可能就是同學們都回到了自己的國家，有在德國、土耳其、蘇丹、非洲等的同學，紛紛跨時區上課。

曹韶2021年九月才剛到烏克蘭唸書，才待了半年就不巧遇到了戰火。開火後不久，中國社群媒體微博上流傳著一段駭人的影片，顯示位於哈爾科夫市中心的一棟政府大樓被砲彈擊中。這個烏克蘭的第二大城市，在開戰第一周便遭到猛烈密集的砲擊。見情況不妙，曹韶當日就立馬投靠了人同樣在哈爾科夫的叔叔，躲在了他家的防空洞。那幾天，曹韶親眼見證戰爭的無情：天空出現傘兵、砲擊聲音此起彼伏、同學驚慌哭泣、凌晨無法入眠。曹韶了解到，她離開之後，大學的學生宿舍也被炸掉，在導彈的轟擊之下，玻璃全碎。這一殘酷的戰爭現實，也給了本來猶豫要不要先留下觀望情勢的一部分留學生，立馬離開的理由。

曹韶在開火後投靠人在哈爾科夫的叔叔家，遠方的砲彈把天空都照亮。(曹韶提供)

隨著哈爾科夫的情勢愈發嚴峻，曹韶決定動身先離開城市，與她同行的還有在哈爾科夫讀書的一百多位中國留學生。離開的那一天，曹韶一大早就到了哈爾科夫火車站，與人潮共同等待晚上九點開出的列車。現場人擠人，購票系統已不再正常運作，列車員基本都讓民眾免費乘車。

戰亂之下，曹韶也感受到了人情冷暖。雖然遇到了自私堅持不讓座的斤斤計較的同胞，也不乏被一些暖心行為感動：等待上車期間，雖然烏克蘭本地列車員為了保護本國民眾，先讓烏克蘭人上車，但是後來也順利把所有的國際學生安排到車廂裡，讓從哈爾科夫出發的一百多位中國學生都順利離開。

一旦離開了哈爾科夫之後，路程相對平安，雖然整個撤離之路前後共有三天之久。曹韶一行人先是從哈爾科夫坐了15個小時火車到達敖德薩，之後在經由大巴到達摩爾多瓦，再經由另一輛大巴到達羅馬尼亞，在那邊等待大使館安排的回中國包機。

戰爭開始後，曹韶趕往加油站給車加油，遠處冒出濃濃黑煙。(曹韶提供)

此外，旅烏華人的熱心也讓曹韶很受感動。到達羅馬尼亞之後，經歷了周居勞頓的中國留學生，不少打算在附近購買換洗衣物。但是，當地的中國商人都堅持不收留學生的錢，讓他們免費拿需要的衣物，叮囑他們把愛心傳遞下去。

雖然烏克蘭情勢現在仍在在水深火熱之中，曹韶還是希望下半年戰火能停歇，讓她能回去烏克蘭上課。她坦言，畢竟是在讀六年的醫學專業，不可能通過網課度日，還是希望有朝一日回到校園，面對面上實操課。但在那之前，曹韶只好留在中國上網課維持課業。