中國軍援俄羅斯侵烏可能性多高？看專家怎麼說

美國說俄羅斯要求中國軍援俄方入侵烏克蘭 ，俄中皆否認，但各界仍止不住猜想北京 願意挺俄到什麼程度。究竟中國可不可能軍援俄國 ，又會怎麼幫？以下是美聯社整理的專家說法。

● 美國說了什麼？

在傳出俄國要求中國軍事援助的消息後，美國官員表示，華府認定中國已釋出如下訊息給俄國：北京願意就烏克蘭行動提供軍事支援和財務支持，幫助俄國抵擋西方嚴厲制裁所造成的衝擊。

即使克里姆林宮已否認請求中國提供軍事裝備，美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）昨天在羅馬與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪會晤時，仍警告中方勿提供這類援助。

美方謹慎看待中方意圖，因為習近平政府拒絕批評俄羅斯的入侵行徑，只試圖拉開與克宮這場戰事的距離，並重申各國領土完整性都應得到尊重。

● 中國可能提供什麼？

專家表示，如果中國要軍援，提供子彈和口糧等體積較小的軍品，比給戰機和戰車的可能性大。

目前任職新加坡李光耀公共政策學院的美國國防部前官員唐安竹（Drew Thompson）說，中國「可能會想避免在衝突期間，推動高調或昂貴的對俄軍售，這麼做可能會讓北京受到國際制裁」。

唐安竹表示，北京可能更願意提供不會違反制裁、低於國際報復門檻的備份零件、消耗品、彈藥和軍民兩用品。

舉例來說，俄國直升機為反制「刺針」（Stinger）等便攜式短程飛彈，可能會用罄自身的火焰彈。唐安竹說，可以想見若中國的火焰彈與俄國系統相容的話，會賣一些給俄國；中國也可能跟俄國分享偵察內容和情報。

澳洲智庫羅伊國際政策研究院（Lowy Institute）國際安全計畫主任羅傑文（Sam Roggeveen）則說，由於華府已經提出警告，中國若要援助俄國，可能會是「非常基本的東西」，像是軍人口糧包。

他認為，俄方將會發現要在這麼短的時間把中方軍械與自己的武裝部隊做整合，幾乎不可能辦到。

● 中國會幫忙嗎？

雖說不是不可能，但中國國內外專家都說，有幾個因素讓中國不會這麼做。首先就是這樣做很難看。

中國人民大學國際關係教授時殷弘表示，中國會非常謹慎，盡可能避免自身援助和其他協助被用於烏克蘭戰場上。他還說，中國沒有動機協助俄國在烏克蘭的行動。

羅傑文也認為，中國援助莫斯科沒有「明顯好處」，俄國勢力變弱反而有利於中國的戰略和經濟優勢。

中國官方面對俄烏這波危機，接連回應各國的領土完整和主權都應當得到尊重。但批評者說，中國拒絕批評俄國入侵，實際上已牴觸中國的立場。

上海政法學院歐亞研究所所長李新表示，俄國在烏克蘭的軍事行動，本質上已變成一種侵略，中國永遠不會提供武器幫助某國去攻擊另一個主權國家，那樣做不合國際法。

唐安竹則說，中國也不想看到衝突惡化，或被當成共同交戰國捲入，所以中國的任何協助「都會很謹慎並小心校準」。