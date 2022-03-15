福斯新聞：攝影記者採訪烏克蘭戰事遇襲喪生

美國福斯新聞頻道（Fox News）今天表示，福斯新聞的攝影記者札克塞夫斯基（Pierre Zakrzewski，前）在烏克蘭採訪俄羅斯入侵的新聞時不幸遇襲喪生。美聯社

美國福斯新聞頻道（Fox News）今天表示，福斯新聞的攝影記者札克塞夫斯基（Pierre Zakrzewski）在烏克蘭 採訪俄羅斯 入侵的新聞時不幸遇襲喪生。

影片來源：YouTube Fox News

福斯新聞媒體（Fox News Media）部門執行長史考特（Suzanne Scott）說，札克塞夫斯基和同事霍爾（Benjamin Hall）昨天前往烏克蘭首都基輔郊區城鎮戈連卡（Horenka）時，他們的車子遭來襲砲火擊中，札克塞夫斯基喪生，霍爾則受傷。

法新社報導，札克塞夫斯基原本派駐倫敦，但自2月即到烏克蘭工作。

史考特表示，受傷的霍爾是英國人，任職福斯新聞國務院 記者，目前仍在烏克蘭的醫院治療。

美國記者芮諾（Brent Renaud）13日才在基輔近郊伊爾平（Irpin）頸部中彈身亡，成為俄羅斯2月24日開始攻擊烏克蘭以來，首位在烏克蘭喪命的外籍記者。

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時代雜誌（Time）表示，這位50歲紀錄片製作人當時正在為他們的影視部門Time Studios製作一項有關全球難民問題的專題。

在札克塞夫斯基遇害消息傳出前，烏克蘭國會的人權首長才表示，自俄軍入侵至今，已有3名新聞人員喪生，另有30餘人受傷。