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趙立堅指美國刪除烏克蘭生化戰訊息 遭外媒拆穿

中央社台北15日電
中國外交部發言人趙立堅。路透
中國外交部發言人趙立堅。路透

俄羅斯入侵烏克蘭，中國外交部發言人趙立堅日前配合俄方，質疑美國在烏國設生物實驗室擬打生化戰，反使中方遭全球質疑。趙立堅14日更聲稱美方已刪除相關訊息，但當場被BBC記者拆穿。

趙立堅8日首先利用中國外交部例行記者會散布這一說法的，14日再度作出相同表示。根據中國外交部官網，他在回答新華社記者提問時說，面對俄羅斯在烏克蘭發現的文件、圖片、實物等證據，「美國駐烏克蘭使館在其網站上刪除所有相關文件，是想要隱藏什麼？」

隨後，英國廣播公司（BBC）記者詢問趙立堅：「你剛才提到，美方在其網站上刪除生物實驗室相關文件。我看了一下，文件似乎都還在。外交部是否瀏覽過美國駐烏克蘭使館網站？因為文件似乎都還在。」

趙立堅先是回答：「你是說這些文件沒有被刪除嗎？」

BBC記者接著說：「我看到的是，網站上文件都還在。你可以自己看一下。我可以把網站連結給你。文件似乎都還在。」

此時，趙立堅卻連忙聲稱「我看到的訊息跟你不同」。BBC記者追問：「你說你掌握的訊息不同是什麼意思？可以解釋一下嗎？」

趙立堅則堅稱，「根據我掌握的訊息，關於這些生物實驗室的有關文件已經被美國駐烏克蘭使館刪除」；BBC記者繼續追問：「你是否願意再去看一下美國駐烏克蘭使館網站，看看文件是否還在？」

面對連番追問，趙立堅只回答，「我剛才已經表明了中方的立場」。

關於這一說法，趙立堅8日首先聲稱，美國在烏克蘭的26個生物實驗室內「存儲了大量危險病毒，俄羅斯還在軍事行動中發現，美國利用這些設施開展生物軍事計劃」。

他當時還宣稱，美國國防部對烏克蘭這些生物實驗室「擁有絕對控制權，烏克蘭境內所有的危險病毒都必須存儲在這些實驗室，所有的研究活動都由美方主導」。

由於這一說法係沿襲俄羅斯方面的宣傳，引起全球輿論質疑。美國白宮、國務院、情報官員及駐聯合國代表先後駁斥這一說法，直指「荒謬」、「一派胡言」。白宮發言人莎奇（Jen Psaki）10日直指，「俄羅斯提出了這些虛假聲明，而中國似乎也支持這種宣傳」。

紐約時報日前報導，中國政府宣傳俄羅斯的虛假訊息引起西方官員的關注。研究中俄虛假訊息的分析人士表示，這是他們第一次看到，北京和莫斯科之間「以如此大的規模擴散一個陰謀論」。

趙立堅 烏克蘭 俄羅斯

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