波蘭等3國總理訪基輔馳援 歐盟撇清：未授權

歐盟理事會主席米歇爾。(美聯社資料照)

波蘭、捷克與斯洛維尼亞3位歐洲聯盟成員國總理今天訪問烏克蘭 首都基輔。歐盟 理事會隨後表示，歐盟全力支持烏國，但這趟訪問並非歐盟理事會授權，且告知此時訪問恐有安全風險。

波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）、捷克總理費亞拉（Petr Fiala）和斯洛維尼亞總理楊薩（Janez Jansa）今天搭火車前往遭圍困的烏克蘭首都基輔。這是自從俄羅斯上個月揮軍入侵烏克蘭以來，外國領袖首度走訪基輔。

波蘭總理辦公室幕僚長德沃爾奇克（Michal Dworczyk）今天表示，3位總理此行將與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）會面，並代表歐盟提供援助方案，並表示3位總理是以「歐盟理事會」（European Council）代表身分進行訪問。

不過，代表歐盟27成員國的歐盟理事會一位不具名官員今天上午說明，上周在法國凡爾賽宮舉行的非正式會議場邊上，莫拉維茨奇曾告知歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）有意前往基輔。

這位官員補充，昨晚莫拉維茨奇通知米歇爾，今天將與另2位總理一起前往，米歇爾得知後回覆歐盟全力支持烏克蘭，但也指出此時前往訪問具有安全風險。

官員強調，3位總理訪問烏克蘭並非由歐盟理事會授權，因為27成員國沒有對此通過任何決定。

基輔正遭到俄軍攻擊，市長克里契科（Vitali Klitschko）宣布自今天8時至明天上午7時實施宵禁 ，只有持特殊通行證的人們才能在城市中走動。