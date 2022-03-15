我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

MoMA持刀兇嫌被逮：我不是壞人，我就是脾氣差

中國對俄烏進退失據 江澤民911事件當機立斷成對比

波蘭等3國總理訪基輔馳援 歐盟撇清：未授權

中央社布魯塞爾15日專電
歐盟理事會主席米歇爾。(美聯社資料照)
歐盟理事會主席米歇爾。(美聯社資料照)

波蘭、捷克與斯洛維尼亞3位歐洲聯盟成員國總理今天訪問烏克蘭首都基輔。歐盟理事會隨後表示，歐盟全力支持烏國，但這趟訪問並非歐盟理事會授權，且告知此時訪問恐有安全風險。

波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）、捷克總理費亞拉（Petr Fiala）和斯洛維尼亞總理楊薩（Janez Jansa）今天搭火車前往遭圍困的烏克蘭首都基輔。這是自從俄羅斯上個月揮軍入侵烏克蘭以來，外國領袖首度走訪基輔。

波蘭總理辦公室幕僚長德沃爾奇克（Michal Dworczyk）今天表示，3位總理此行將與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）會面，並代表歐盟提供援助方案，並表示3位總理是以「歐盟理事會」（European Council）代表身分進行訪問。

不過，代表歐盟27成員國的歐盟理事會一位不具名官員今天上午說明，上周在法國凡爾賽宮舉行的非正式會議場邊上，莫拉維茨奇曾告知歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）有意前往基輔。

這位官員補充，昨晚莫拉維茨奇通知米歇爾，今天將與另2位總理一起前往，米歇爾得知後回覆歐盟全力支持烏克蘭，但也指出此時前往訪問具有安全風險。

官員強調，3位總理訪問烏克蘭並非由歐盟理事會授權，因為27成員國沒有對此通過任何決定。

基輔正遭到俄軍攻擊，市長克里契科（Vitali Klitschko）宣布自今天8時至明天上午7時實施宵禁，只有持特殊通行證的人們才能在城市中走動。

歐盟 烏克蘭 宵禁

上一則

中國對俄烏進退失據 江澤民911事件當機立斷成對比

下一則

民眾擔心爆發核戰 碘化鉀藥錠需求量驟增

延伸閱讀

開戰後外國領袖頭一遭 波蘭等3總理搭火車訪基輔

開戰後外國領袖頭一遭 波蘭等3總理搭火車訪基輔
「這是爸爸該做的事」麻州男赴基輔 救出女兒外孫

「這是爸爸該做的事」麻州男赴基輔 救出女兒外孫
基輔市長宣布 15日晚起實施35小時宵禁

基輔市長宣布 15日晚起實施35小時宵禁
車臣強人總統稱已到基輔近郊 要烏投降「否則完蛋」

車臣強人總統稱已到基輔近郊 要烏投降「否則完蛋」

熱門新聞

李進進律師(右)在律師事務所被攻擊身亡。(取自李進進律師事務所網站)

紐約律師李進進遭刺身亡 25歲華女疑辦移民行兇

2022-03-14 23:22
圖為中國國家主席習近平(左)與俄國總統普亭。資料照。(Getty Images)

美官員：俄國要求中國提供軍援 投入俄烏戰爭

2022-03-13 17:19
烏克蘭國家核能發電公司（Energoatom）9日表示，上周遭俄軍占領的車諾比核電廠遺址遭斷電，當地戰事激烈，難以搶通電力，核廢有輻射外洩風險，恐怕釀成第二次核災。 美聯社

開戰Day14／車諾比核電廠遭斷電 核廢無法降溫恐釀輻射外洩

2022-03-09 07:55
一架RC-135電子偵察機1999年5月在北約盟軍行動轟炸南斯拉夫期間，現身南斯拉夫附近。美聯社

大揭密 俄軍侵烏戰術被洞悉 原來敗在「它」手上　

2022-03-12 09:40
俄羅斯外交部長拉夫洛夫。Getty Images

開戰Day15／俄外長拉夫洛夫：停火一開始就不在會談議題中

2022-03-10 09:13
美國總統拜登8日宣布禁止進口俄羅斯石油和其他能源。美聯社

拜登禁俄油氣進口 坦承美國代價不小

2022-03-08 12:17

超人氣

更多 >
紐約律師李進進遭刺身亡 25歲華女疑辦移民行兇

紐約律師李進進遭刺身亡 25歲華女疑辦移民行兇
南加華人女博士遭警擊斃 背後原因令人唏噓

南加華人女博士遭警擊斃 背後原因令人唏噓
紐約亞裔女家門口遭拳打腳踢逾130次 男嫌以仇恨罪被捕

紐約亞裔女家門口遭拳打腳踢逾130次 男嫌以仇恨罪被捕
不抵制俄羅斯便宜石油？ 這個國家敢買 美國怎麼說

不抵制俄羅斯便宜石油？ 這個國家敢買 美國怎麼說
移民案糾紛動刀？紐約名律師遇害 華女兇嫌當場被捕

移民案糾紛動刀？紐約名律師遇害 華女兇嫌當場被捕