我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

開戰後外國領袖頭一遭 波蘭等3總理搭火車訪基輔

紐約華府連續槍殺遊民 嫌犯15日清晨落網

開戰後外國領袖頭一遭 波蘭等3總理搭火車訪基輔

編譯陳韋廷／報導
捷克總理費亞拉（左）15日與波蘭總理莫拉維茨奇（右）及斯洛維尼亞總理楊薩造訪烏克蘭。（Getty Images）
捷克總理費亞拉（左）15日與波蘭總理莫拉維茨奇（右）及斯洛維尼亞總理楊薩造訪烏克蘭。（Getty Images）

捷克總理費亞拉15日在社群平台發文表示，他與波蘭總理莫拉維茨奇、斯洛維尼亞總理楊薩今日將以歐盟領袖代表的身分，共同前往基輔會見烏克蘭總統澤倫斯基。

這是俄羅斯入侵烏克蘭以來，首次有外國領袖到訪基輔。

費亞拉說：「此行目的是為了確切表達整個歐盟對烏克蘭主權獨立完整的堅定支持，同時也要向烏克蘭與烏克蘭人民提出內容豐富的支援方案」。

波蘭政府也發出聲明指出，此行取得了歐洲理事會主席米歇爾、歐盟執委會主席范德賴恩同意。

中央社華沙15日綜合外電報導

波蘭、捷克與斯洛維尼亞總理今天搭火車前往遭圍困的烏克蘭首都基輔，這是自從俄羅斯上個月揮軍入侵烏克蘭以來，外國領袖首度走訪基輔，展現對烏克蘭的強力支持。

波蘭總理辦公室幕僚長德沃爾奇克（Michal Dworczyk）表示，三人此行將與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）會面，並代表歐盟提供援助方案。

德沃爾奇克表示，「到了基輔，除了展現對烏克蘭的強力支持外，總理們還會提供具體援助方案。」他並指出，代表團已經在歐洲中部時間上午8時（美東時間凌晨3時）跨越波蘭與烏克蘭邊界。

三國總理出訪烏克蘭，正逢首都基輔遭到俄軍猛攻，幾乎被莫斯科部隊包圍。俄羅斯與烏克蘭也正準備繼續談判，以終結長達近三周戰事。

波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）、捷克總理費亞拉（Petr Fiala）和斯洛維尼亞總理楊薩（Janez Jansa）這次訪問基輔，也將與烏克蘭總理什米加爾（Denis Shmyhal）會面。

聲明指出，三位總理將以「歐盟理事會」（European Council）代表身分進行訪問。

聲明指出，這次出訪獲得歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）和歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）同意。

聲明指出：「此行目的是展現歐盟對於烏克蘭主權與獨立的明確支持，並替烏克蘭和其社會帶來廣泛支援方案。」

澤倫斯基辦公室也證實三位總理即將於今天到訪，但沒有公布行程細節。

烏克蘭 歐盟 社群

上一則

「這是爸爸該做的事」麻州男赴基輔 救出女兒外孫

延伸閱讀

模仿澤倫斯基蹭熱度？馬克宏穿起連帽衣 臉上有鬍渣

模仿澤倫斯基蹭熱度？馬克宏穿起連帽衣 臉上有鬍渣
烏俄談判明天繼續 烏總統暗示或有突破

烏俄談判明天繼續 烏總統暗示或有突破
徘徊在和戰十字路口的澤倫斯基

徘徊在和戰十字路口的澤倫斯基
澤倫斯基首度點名企業 籲微軟、甲骨文抵制俄別做半套

澤倫斯基首度點名企業 籲微軟、甲骨文抵制俄別做半套

熱門新聞

李進進律師(右)在律師事務所被攻擊身亡。(取自李進進律師事務所網站)

紐約律師李進進遭刺身亡 25歲華女疑辦移民行兇

2022-03-14 23:22
圖為中國國家主席習近平(左)與俄國總統普亭。資料照。(Getty Images)

美官員：俄國要求中國提供軍援 投入俄烏戰爭

2022-03-13 17:19
烏克蘭國家核能發電公司（Energoatom）9日表示，上周遭俄軍占領的車諾比核電廠遺址遭斷電，當地戰事激烈，難以搶通電力，核廢有輻射外洩風險，恐怕釀成第二次核災。 美聯社

開戰Day14／車諾比核電廠遭斷電 核廢無法降溫恐釀輻射外洩

2022-03-09 07:55
一架RC-135電子偵察機1999年5月在北約盟軍行動轟炸南斯拉夫期間，現身南斯拉夫附近。美聯社

大揭密 俄軍侵烏戰術被洞悉 原來敗在「它」手上　

2022-03-12 09:40
俄羅斯外交部長拉夫洛夫。Getty Images

開戰Day15／俄外長拉夫洛夫：停火一開始就不在會談議題中

2022-03-10 09:13
美國總統拜登8日宣布禁止進口俄羅斯石油和其他能源。美聯社

拜登禁俄油氣進口 坦承美國代價不小

2022-03-08 12:17

超人氣

更多 >
紐約律師李進進遭刺身亡 25歲華女疑辦移民行兇

紐約律師李進進遭刺身亡 25歲華女疑辦移民行兇
南加華人女博士遭警擊斃 背後原因令人唏噓

南加華人女博士遭警擊斃 背後原因令人唏噓
紐約亞裔女家門口遭拳打腳踢逾130次 男嫌以仇恨罪被捕

紐約亞裔女家門口遭拳打腳踢逾130次 男嫌以仇恨罪被捕
不抵制俄羅斯便宜石油？ 這個國家敢買 美國怎麼說

不抵制俄羅斯便宜石油？ 這個國家敢買 美國怎麼說
烏俄談判明天繼續 烏總統暗示或有突破

烏俄談判明天繼續 烏總統暗示或有突破