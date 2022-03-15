開戰後外國領袖頭一遭 波蘭等3總理搭火車訪基輔

捷克總理費亞拉（左）15日與波蘭總理莫拉維茨奇（右）及斯洛維尼亞總理楊薩造訪烏克蘭。（Getty Images）

捷克總理費亞拉15日在社群 平台發文表示，他與波蘭總理莫拉維茨奇、斯洛維尼亞總理楊薩今日將以歐盟 領袖代表的身分，共同前往基輔會見烏克蘭 總統澤倫斯基。

這是俄羅斯入侵烏克蘭以來，首次有外國領袖到訪基輔。

費亞拉說：「此行目的是為了確切表達整個歐盟對烏克蘭主權獨立完整的堅定支持，同時也要向烏克蘭與烏克蘭人民提出內容豐富的支援方案」。

波蘭政府也發出聲明指出，此行取得了歐洲理事會主席米歇爾、歐盟執委會主席范德賴恩同意。

中央社華沙15日綜合外電報導

波蘭、捷克與斯洛維尼亞總理今天搭火車前往遭圍困的烏克蘭首都基輔，這是自從俄羅斯上個月揮軍入侵烏克蘭以來，外國領袖首度走訪基輔，展現對烏克蘭的強力支持。

波蘭總理辦公室幕僚長德沃爾奇克（Michal Dworczyk）表示，三人此行將與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）會面，並代表歐盟提供援助方案。

德沃爾奇克表示，「到了基輔，除了展現對烏克蘭的強力支持外，總理們還會提供具體援助方案。」他並指出，代表團已經在歐洲中部時間上午8時（美東時間凌晨3時）跨越波蘭與烏克蘭邊界。

三國總理出訪烏克蘭，正逢首都基輔遭到俄軍猛攻，幾乎被莫斯科部隊包圍。俄羅斯與烏克蘭也正準備繼續談判，以終結長達近三周戰事。

波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）、捷克總理費亞拉（Petr Fiala）和斯洛維尼亞總理楊薩（Janez Jansa）這次訪問基輔，也將與烏克蘭總理什米加爾（Denis Shmyhal）會面。

聲明指出，三位總理將以「歐盟理事會」（European Council）代表身分進行訪問。

聲明指出，這次出訪獲得歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）和歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）同意。

聲明指出：「此行目的是展現歐盟對於烏克蘭主權與獨立的明確支持，並替烏克蘭和其社會帶來廣泛支援方案。」

澤倫斯基辦公室也證實三位總理即將於今天到訪，但沒有公布行程細節。