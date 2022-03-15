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NBC：為何烏克蘭能成功運用廉價無人機對抗俄軍？

記者顏伶如／綜合報導
烏克蘭使用的土耳其製造無人機價格低廉、速度緩慢，卻出奇致勝達到抵抗俄軍的目的。(美聯社)
烏克蘭使用的土耳其製造無人機價格低廉、速度緩慢，卻出奇致勝達到抵抗俄軍的目的。(美聯社)

俄烏戰爭爆發後，烏克蘭使用的土耳其製造無人機價格低廉、速度緩慢，甚至被諷為「活動標靶」，卻出奇致勝達到抵抗俄軍的目的。國家廣播公司(NBC)報導，一名美國國防官員分析，烏克蘭對於土耳其製造拜拉克塔TB2武裝無人機(Bayraktar TB2)做出「非常了不起」的運用，出動無人機盤旋於俄羅斯坦克車及砲擊隊上空，精準發射飛彈加以摧毀，美國正與烏克蘭合作，確保這批無人機順利行動。

烏克蘭國防部長列茲尼科夫(Oleksiy Reznikov)日前在臉書發表聲明指出，這個月剛收到最新一批無人機，但未透露數量多寡。烏克蘭取得土耳其無人機的過程中，美國是否扮演任何角色，目前也尚不明朗。這波戰爭中，美國為烏克蘭提供了標槍(Javelin)反戰車系統以及刺針(Stinger)防空飛彈。

國家廣播公司報導，許多軍事專家在俄烏戰爭開打之前評估，俄軍對於烏克蘭擁有20架土耳其無人機應可輕鬆應付，這批無人機總計僅數百萬元，比美國製造「死神」(Reaper)無人機昂貴造價有如天壤之別，拜拉克塔TB2無人機不但速度緩慢，體積也較小，翼展寬度約39呎。

然而，導致軍事專家誤判的狀況之一，便是高估了俄軍的能力。

無人機戰事專家漢布林(David Hambling)便說，頗令人感到意外的是，看到許多影片顯示拜拉克塔TB2無人機摧毀了俄軍地對空飛彈砲兵連，「按理說應該是完全反過來，無人機被砲兵連擊落才是」。

漢布林說，對俄軍來說，將拜拉克塔TB2無人機從空中擊下應該不是問題，至少也能破壞無人機的電路功能。他說，若以功能來看，這批無人機基本上屬於第一次世界大戰年代的飛行器，引擎有110馬力，無法秘密行動，也沒有超音速，「就是很容易被鎖定的活動標靶」。

漢布林說，俄軍在缺乏空中優勢的情況下，無法固定出動戰鬥機巡邏，至於為何俄軍沒有破壞拜拉克塔TB2無人機電路，則凸顯了俄烏戰爭當中讓軍事專家想不透的一個疑點：為何俄羅斯似乎沒有發揮先進電子作戰能力。

拜拉克塔TB2無人機摧毀俄軍車輛的影片，在推特等社群媒體不斷瘋傳。烏克蘭民眾對這批無人機讚不絕口，至於有多少架無人機被俄軍擊落，目前則無法得知。美國官員說，至少以現階段狀況看來，無人機依舊發揮龐大效果。

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