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俄軍飛彈射到烏克蘭西部 美稱不影響西方軍援

中央社／華盛頓14日綜合報導
俄軍13日空襲烏克蘭西部城市亞沃利夫，圖為當地一座軍事基地被炸彈擊中。(路透)
俄軍13日空襲烏克蘭西部城市亞沃利夫，圖為當地一座軍事基地被炸彈擊中。(路透)

美國國防部官員表示，俄軍13日空襲烏克蘭西部緊鄰波蘭的一處軍事基地，不會打亂西方對烏軍援，反而俄軍在自家空域發動攻擊，凸顯在烏克蘭畫設禁飛區的非必要性。

「華盛頓郵報」報導，不願具名的五角大廈高層表示，俄軍對烏西亞沃利夫（Yavoriv）的「國際維和與安全中心」（International Peacekeeping and Security Center）發射20多枚巡弋飛彈。

挨炸的基地離波蘭邊界僅17.6公里，美軍與北大西洋公約組織（NATO）過去使用當地訓練烏克蘭部隊，目前則駐有約1000名來烏助戰的外籍志願軍。

● 五角大廈：凸顯禁飛區的必要性低

官員表示，五角大廈沒法確認或追蹤有無美國公民於空襲時死傷；更早之前的美方聲明指出，空襲前在亞沃利夫當地已無美國的官兵、政府人員及國防合約商。

五角大廈發言人柯比（John Kirby）中午在新聞簡報會告訴媒體：「我只能告訴各位，我們有多個管道能把軍援送到烏克蘭手上，（遇襲基地）並非其中之一。」

不願具名的五角大廈官員另指出，俄軍是從自家空域發動攻擊，更凸顯在烏克蘭畫設禁飛區的侷限性，「設禁飛區也沒法完全阻止（俄軍）空中活動，只會讓美軍飛行員得與俄軍交戰」。

● 俄軍擄獲西方軍援 全轉贈親俄民兵

俄國國防部今天表示，俄軍會把在戰場上從烏克蘭政府軍、極端民族主義部隊手中擄獲的軍事裝備與武器，轉交給盧甘斯克（Luhansk）、頓內茨克（Donetsk）的親俄民兵。

俄羅斯「國際傳真社」（Interfax）引述俄國國防部聲明說：「俄羅斯武裝部隊已將軍事裝備、武器等戰利品，轉交給盧甘斯克人民共和國、頓內茨克人民共和國的民兵部隊。」

聲明還說，這些從戰場棄置、軍火庫收繳到的烏軍裝備「前蘇聯製與西方軍品，兩種都有」，在檢查堪用狀況後已都轉交。社群媒體已有親俄民兵拿著美製標槍（Javelin）反戰車飛彈的照片。

俄國國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）11日時就已說，擄獲的烏軍武器裝備都會交給親俄民兵使用，尤其是裝甲車與反坦克武器系統。

烏克蘭 五角大廈 國防部

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