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俄要求軍援？楊潔篪：美國用假訊息抹黑中國

記者林則宏／即時報導
中國中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪當地時間14日與美國國家安全顧問蘇利文在義大利羅馬舉行會晤，兩人也談到當前烏克蘭局勢問題。（取自央視新聞）
中國中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪當地時間14日與美國國家安全顧問蘇利文在義大利羅馬舉行會晤，兩人也談到當前烏克蘭局勢問題。（取自央視新聞）

據新華社報導，中國中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪當地時間3月14日與美國國家安全顧問蘇利文在義大利羅馬舉行會晤時，針對當前烏克蘭局勢強調，中方堅決反對任何散布不實信息、歪曲抹黑中方立場的言行。

在14日中國外交部記者會上，針對美國官員聲稱，俄羅斯請求中國為其在烏克蘭的戰爭提供軍事援助一事，中國外交部發言人趙立堅就表示，近期，美方在烏克蘭問題上接二連三散布針對中國的虛假信息，用心險惡。

趙立堅稱，中方在烏克蘭問題上的立場是一貫、明確的。我們一直以來為勸和促談發揮著建設性作用。當務之急是各方保持克制，為緊張局勢降溫而不是火上澆油，推動外交解決而不是使局勢進一步升級。

楊潔篪在與蘇利文會晤時則指出，烏克蘭局勢走到今天這一步，是中方不願看到的。中方一貫主張尊重各國主權和領土完整，遵守聯合國憲章宗旨和原則。中方致力於勸和促談，國際社會應共同支持俄烏和談儘快取得實質性成果，推動局勢儘快降溫。

他表示，各方應保持最大限度克制，保護平民，防止出現大規模人道主義危機。中方已向烏提供緊急人道主義援助，並將為此繼續作出自己的努力。

楊潔篪稱，應理順烏克蘭問題歷史經緯和來龍去脈，正本溯源，回應各方合理關切。著眼長遠，積極倡導共同、綜合、合作、可持續的安全觀，鼓勵相關各方開展平等對話，按照安全不可分割原則，尋求構建均衡、有效、可持續的歐洲安全機制，維護歐洲和世界和平。

路透則引述一位不具名美國官員的話說，蘇利文將會在與楊潔篪的會晤中解釋，如果北京繼續支持俄羅斯可能在全世界面臨的孤立。

美國之音指出，俄羅斯於2月24日入侵烏克蘭以來，北京當局一直拒絕譴責俄國，甚至拒絕將莫斯科的行動稱之為「侵略」。北京一方面呼籲尊重國家主權和領土完整，另一方面又將俄國入侵烏克蘭的原因歸咎於美國和北約，為莫斯科的侵略行動尋找「合理化」的理由。

另，中國外交部發言人趙立堅在本月9日例行記者會中宣布，應烏克蘭方面的請求，中國紅十字會將向烏克蘭提供一批人道主義援助物資包括食品、生活必需品等，價值人民幣500萬元（約78.8萬美元）。

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