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白宮：蘇利文與楊潔篪討論一系列美中議題 強調溝通

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美中高層對話 蘇利文關切北京在台海的挑釁舉動

記者張文馨／華盛頓報導
白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）今天會晤中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪舉行「7小時的密集會談」。路透
白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）今天會晤中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪舉行「7小時的密集會談」。路透

拜登政府資深官員14日透過電話簡報會表示，白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）今天會晤中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪舉行「7小時的密集會談」；蘇利文在會中重申美國的「一個中國」政策，關切北京對台灣海峽的挑釁舉動。

這名資深官員表示，美方高度憂慮中俄此時的結盟；但是資深官員並未回應「是否相信中國已回應俄羅斯軍事或財政援助的要求」。

資深官員表示，雙邊就俄羅斯和烏克蘭議題廣泛對話，蘇利文向中方說明美國立場，表達對中俄結盟的憂慮，且預告若中方採取特定行動可能出現的影響和後果。

資深官員轉述，美中雙方討論朝鮮局勢與戰略風險管控，延續美國總統拜登和中國國家主席習近平去年11月的視訊峰會成果，美中將確保競爭不會激化為衝突，蘇利文重申美國基於台灣關係法、美中三聯合公報與六項保證的一中政策，並關切北京在台海附近的挑釁舉動。

資深官員表示，這次對話是去年11月拜習通話的延續，去年12月起著手準備，會談日期老早就確定；受俄烏衝突影響，會談內容也跟著調整，這是一次及時且重要的對話。

資深官員表示，這次會談目標並非針對特定議題得出成果，而是坦率交換意見，美中保持溝通管道暢通相當重要，尤其是在雙邊意見相左的領域。

這是蘇利文上任國安顧問以來第三次與楊潔篪會談，先前兩次分別是去年3月18日在美國阿拉斯加舉行為期2天的會談，雙方不歡而散；去年10月6日兩人又在瑞士蘇黎世舉行6小時會談，當時蘇利文說，美中激烈競爭需要更密集的外交與對話，他也向北京關切破壞台海和平的行動。

蘇利文 北京 拜登

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