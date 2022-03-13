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1槍手射殺6遊民 從華府到紐約 共5死1傷 警懸賞緝兇

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1槍手射殺6遊民 從華府到紐約 共5死1傷 警懸賞緝兇

記者和釗宇／紐約報導
卡范納則表示，人們不應認為遊民會導致很多問題，或者遊民很危險，遊民自己才是最容易受害的群體。（記者和釗宇／攝影）
卡范納則表示，人們不應認為遊民會導致很多問題，或者遊民很危險，遊民自己才是最容易受害的群體。（記者和釗宇／攝影）

曼哈頓華埠及下城12日和13日連續有三名在街頭露宿的遊民遭同一名連環殺手槍擊，造成兩死一傷；紐約市和華盛頓特區警方聯合表示，嫌犯還涉嫌在華府槍殺三名遊民，目前仍然在逃。市警13日懸賞1萬元緝兇，市長亞當斯(Eric Adams)矢言要將兇嫌繩之以法。

影音來源：記者和釗宇

最新一起案件發生在曼哈頓翠貝卡(Tribeca)，受害人是一名43歲的男性遊民，警方於13日晚6時30分在格林威治街(Greenwich St.)和Murry街交界一家餐館門前的睡袋中發現死者；警方相信該名遊民在當日清晨6時左右還活著，正調閱附近的監控錄影，以確定遇害時間。

警方表示，第一起案件發生在當日凌晨5時左右，在位於市警一分局轄區的國王街(King St.)54號前，一名38歲的遊民男子正在熟睡，後感異物抵頭甦醒，發現嫌犯正用槍指著自己；警方稱，遊民喊叫求饒後，遭射傷手臂，被送往表維醫院後傷情穩定，未危及生命。

但就在一小時後，發生了一起類似案件，係同一人所為；警方表示，在華埠市警五分局轄區拉菲逸街(Lafayette St.)148號前，嫌犯走近一名睡在睡袋中的遊民，踢了他一腳後發現沒有反應，隨後便掏槍勁對準其頭、頸部連開數槍；遊民當場中槍死亡，被警方發現時其屍體仍在睡袋中，滿是彈孔，噴濺的血跡在牆上依稀可見。

亞當斯表示，這起事件讓他傷心，此案是蓄意謀殺，「這種事情發生在紐約市難以想像。」他表示，市府將動員起來，盡最大努力讓更多遊民住進遊民所，避免暴力事件，「遊民應該得到應有的資源，遊民不應該成為被殺的目標，我希望抓住這名兇嫌，必須將他繩之以法。」

州參議員霍伊曼(Brad Hoylman)和卡范納(Brian Kavanagh)13日在案發地舉行記者會，要求州府撥款為遊民提供更多住房，防止暴力事件再次發生；霍伊曼表示，無論是州府還是市府，都應該增加遊民服務，為遊民提供安全的庇護場所，保護支持性住房，「遊民不能睡在街上，我們要確保遊民能夠安全生活；我們有2120億元的州府預算，必須確保包括遊民在內的所有民眾的安全。」

卡范納則表示，遊民被攻擊事件已經多次發生，「遊民是最容易受害的群體，但現在的情況是紐約市的失敗，遊民應該獲得更多資源；而且，人們不應認為遊民會導致很多問題，或者遊民很危險，反而遊民自己才是最容易受害的群體。」

警方累積懸賞1萬元緝拿兇嫌，其中之市警止罪項目CrimeStoppers懸賞3500元，市警總局則另外懸賞6500元；警方呼籲民眾，若看到圖中體貌特徵相似者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

華埠一帶街頭有兩名遊民遭槍擊，釀成一死一傷，圖為其中一個案發現場。(記者張晨╱攝...
華埠一帶街頭有兩名遊民遭槍擊，釀成一死一傷，圖為其中一個案發現場。(記者張晨╱攝影)
涉嫌槍擊街頭遊民的男子。(警方提供)
涉嫌槍擊街頭遊民的男子。(警方提供)
案發地13日張貼有警方的懸賞通告。（記者和釗宇／攝影）
案發地13日張貼有警方的懸賞通告。（記者和釗宇／攝影）
華埠一帶街頭有兩名遊民遭槍擊，釀成一死一傷，圖為其中一個案發現場。(記者張晨╱攝...
華埠一帶街頭有兩名遊民遭槍擊，釀成一死一傷，圖為其中一個案發現場。(記者張晨╱攝影)
兩名州參議員和遊民維權組織13日到案發地集會，呼籲州府撥款，為遊民提供更多住房。...
兩名州參議員和遊民維權組織13日到案發地集會，呼籲州府撥款，為遊民提供更多住房。（記者和釗宇／攝影）
曼哈頓華埠及下城轄區12日發生兩起槍擊案，一男子持槍企圖殺害兩名露宿街頭的遊民，...
曼哈頓華埠及下城轄區12日發生兩起槍擊案，一男子持槍企圖殺害兩名露宿街頭的遊民，造成一死一傷；圖為案發現場。（記者和釗宇／攝影）
華埠一帶街頭有兩名遊民遭槍擊，釀成一死一傷，圖為其中一個案發現場。(記者張晨╱攝...
華埠一帶街頭有兩名遊民遭槍擊，釀成一死一傷，圖為其中一個案發現場。(記者張晨╱攝影)

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