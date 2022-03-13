羅馬會談前夕 美警告中：不容許任一國給俄羅斯救生索

白宮國家安全顧問蘇利文。美聯社

美聯社報導，美中兩國將派遣高層官員14日於義大利羅馬舉行會談，雙方代表為美國白宮國家安全顧問蘇利文 (Jake Sullivan)及中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪。俄烏戰爭爆發後，美國與中國關係日趨緊張，美方日前也說俄羅斯 要求中國增加軍事武器援助。

美官員控中助散布假消息

白宮國安會發言人霍恩(Emily Horne)13日表示在國安會與國務院官員陪同下，蘇利文14日將赴羅馬與楊潔篪面對面會晤。她指出，此次會面是美中維繫雙方開放溝通渠道努力的一環。兩方將討論如何管控美中競爭，也會討論俄國對烏克蘭 發動戰爭對區域、全球安全造成的衝擊。

會談登場前夕，蘇利文13日警告中國，切莫協助俄羅斯逃避全球各國的制裁行動，「這會有後果的」。蘇利文說：「我們不容許狀況持續下去。」

報導指出，美國官員指控中國幫忙俄羅斯散布不實訊息，讓俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)有藉口可以對烏克蘭使用化學武器或生化武器。

俄羅斯侵略烏克蘭，讓中國陷入面對美國、歐盟兩大貿易夥伴時左右為難的尷尬處境。中國需要維持與美國及歐盟市場的生意，同一時間卻要對莫斯科表達支持，選擇與俄羅斯站在同一邊，宣布中俄友誼「沒有上限」。

美聯社報導分析，蘇利文與楊潔篪見面時，將設法說服北京為援助莫斯科的行動設下限制。

蘇利文：勿助俄回填制裁損失

對於如果中國暗助俄羅斯「回填」遭到經濟制裁的損失，蘇利文13接受有線電視新聞網(CNN)訪問時說：「我不會只是公開坐在這裡亮相並揚言威脅，但我可以跟大家說的是，我們正與北京方面進行直接及私下溝通，說明必定承擔的後果為何。」

蘇利文說：「我們不容許狀況持續下去，也不容許世界上任何一個國家對遭到經濟制裁的俄羅斯提供一條救生索。」

美國有線電視新聞網(CNN)引述知情人士表示，蘇楊兩人此次會晤，也將討論拜登與習近平去年11月視訊會晤觸及的議題。羅馬會晤規劃已一段時間，但美方不預期會有任何具體成果。

一名美國官員匿名受訪時對美聯社說，俄羅斯近日要求中國協助，包括增加提供武器設備，好讓俄軍持續對烏克蘭戰事。至於俄羅斯向中方開口的軍援規模有多大，這名官員並未提供細節。

對於蘇利文與楊潔篪的羅馬會談，白宮表示，雙方討論重點將是俄羅斯侵略對烏克蘭對區域安全及全球安全造成的直接衝擊。

拜登政府官員說，北京正在散布俄羅斯主張的不實訊息，聲稱烏克蘭在美國支持下持有化學武器及生化武器。美國官員也表示，中國正為俄羅斯提供掩護，讓俄羅斯可以順理成章出動化學武器及生化武器對付烏克蘭。

美聯社報導，知情人士說，白宮內部近來對於北京在俄烏戰爭中與俄羅斯站在同一邊，感到越來越憂心，中方認為與俄羅斯結盟似乎有助於增進北京對於世界秩序的願景。