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與普亭決裂：德國外交和國防的歷史性逆轉

中央社柏林13日專電
德國總理蕭茲。(美聯社)
德國總理蕭茲。(美聯社)

2022年2月24日肯定是歐洲歷史上重要的一天。俄軍在這一天入侵烏克蘭，3天後，德國打破二戰以來的禁忌，宣布將大幅擴充軍力。

德國一改過去偏重貿易和對話的和平外交傳統，突然覺悟「硬實力」的必要性，對歐洲地緣政治將有深遠的影響。

納粹德國揮軍波蘭，開啟第二次世界大戰，隨後大軍入侵蘇聯，至少造成2500萬人死亡。戰爭陰影深刻影響德國戰後的外交思維，其中最具影響力的就是西德

1970年代起推動的「東進政策」（Ostpolitik），藉由與波蘭、蘇聯等東歐國家的和解、來往與貿易，促進這些共產國家的民主和開放。

事後看來，當年東進政策的確打破冷戰對峙的僵局，為歐洲結束分裂鋪路。兩德統一30多年來，東進政策的思維持續主導德國的對俄關係，柏林與莫斯科的來往聚焦在貿易、對話和談判，軍事只是非不得已的選項。

因此，儘管2014年俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）不再掩飾對烏克蘭領土的野心，併吞克里米亞半島（Crimea）和扶持東部兩省份獨立，2015年德國仍不顧波蘭和立陶宛等中東歐國家的疑慮，與俄國簽約興建北溪2號天然氣管線（Nord Stream 2）。按照這個根深蒂固的和平外交傳統，擴大與俄羅斯的經貿往來、增加彼此的依賴是歐洲和平的最佳保證。

德國政壇也普遍排斥使用軍力，民意反對增加國防預算，軍力與經濟實力不成對比，長年受北大西洋公約組織（NATO）盟邦的詬病。美國前總統川普一再斥責德國不願增加軍費，只想躲在美國提供的安全傘，深受俄國威脅的中東歐各國也對德國的軟弱表示不解。

普亭悍然出兵烏克蘭，讓德國這個歐陸經濟大國彷彿久夢初醒，突然覺悟堅強的戰力才是歐洲和平的前提。再不強化國防，投資「硬實力」嚇阻獨裁者，柏林圍牆倒塌以來歐洲好不容易建立的自由民主恐怕不保。

俄國揮軍入侵烏克蘭後3天，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）隨即宣布將編列1000億歐元（約1099億美元）的特別預算強化軍力，未來每一年的國防支出也將超過國內生產毛額的2%。

德國再也不相信談判能讓普亭回心轉意，還與普亭政府決裂，準備全力降低對俄國能源的依賴，並與歐美各國聯手制裁，打算在國際上長期孤立俄羅斯，堪稱是外交政策的歷史性逆轉。從經濟規模和製造業實力來看，德國有機會在未來10年打造出歐洲最強大的軍隊，對歐洲地緣政治將有深遠的影響。

值得注意的是，歐洲各國面臨外敵普亭威脅，對歐洲心臟再次出現一個強大的德國幾乎沒有疑慮，增加軍備的消息一傳出紛紛讚許和跟進。

這點部分得歸功於戰後數十年來德國對歷史的反省、以及與被入侵各國和解的成就，也讓人想起前波蘭外長席科斯基（Radosław Sikorski）2011年在柏林的名言：「相較於德國的力量，我更怕的是德國的不作為」。

德國 普亭 烏克蘭

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