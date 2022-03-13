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俄羅斯被控用化武 對烏克蘭東部市鎮投磷彈

中央社基輔13日綜合外電報導
圖為盧甘斯克一輛烏克蘭坦克，士兵正從坦克裡往外看。(Getty Images)
圖為盧甘斯克一輛烏克蘭坦克，士兵正從坦克裡往外看。(Getty Images)

烏克蘭高階警官與人權專員指控，俄羅斯部隊在烏東盧甘斯克州（Lugansk）投磷彈攻擊。國際法禁止在人口稠密的平民區域使用白磷彈，但在空曠地區可以用來掩護部隊。

法新社報導，波帕斯納市（Popasna）警長比洛希茨基（Oleksi Biloshytsky）昨晚表示，俄軍在他的轄區使用這種化學武器。波帕斯納位於盧甘斯克市（Lugansk City）以西約100公里。

比洛希茨基在臉書（Facebook）寫道，俄國投下的這些炸彈造成「無可名狀的痛苦和火勢」。

路透報導，烏克蘭國會人權專員德尼索娃（Lyudmyla Denisova）也發布聲明稱，俄羅斯昨夜在烏克蘭東部用磷彈發動攻擊。根據「羅馬規約」，以這些武器轟炸平民城市犯下戰爭罪和違反人道罪。

目前無法驗證上述評論是否屬實。

烏克蘭東部的盧甘斯克州和頓內次克州（Donetsk）合稱頓巴斯區（Donbas），在2月24日俄羅斯全面入侵烏克蘭前，已有一部分區域被親俄分離主義叛軍掌控。

根據頓內茨克州軍事指揮官基里倫柯（Pavlo Kirilenko），昨夜有一班把民眾從頓巴斯撤至西部利維夫市（Lviv）的列車遭砲擊，造成1死1傷。

地方當局表示，頓巴斯區內也有兩座提供平民庇護的東正教教堂被擊中，但尚無傷亡細節。

被鎖定攻擊的區域，都不在親俄叛軍戰前自行宣布成立的盧甘斯克、頓內茨克「共和國」內。

烏克蘭 盧甘斯克 俄羅斯

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