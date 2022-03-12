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分析：北京若斡旋俄烏 也難令中歐關係回暖

中央社台北12日電

輿論關注中國若願斡旋俄烏戰爭，是否有助暖化凍結的中歐關係。不過學者分析，中歐衝突的核心是商業和人權議題，且歐洲應不願將議題掛鉤對中國讓步，雙邊關係難明顯回暖。

俄烏戰爭爆發後，歐盟和法國外交高層接連呼籲中國利用影響力對俄羅斯施壓。

中國也持開放態度，繼日前國務委員兼外交部長王毅指「願意在需要的時候和國際社會一道開展必要的斡旋」後，國務院總理李克強11日也指「願和國際社會一道為重返和平發揮積極的作用」。

中歐去年因新疆人權議題，相互制裁彼此官員、議員，歐洲議會凍結歐中投資協定，雙邊關係陷入低點。有輿論關注中國若願參與斡旋烏克蘭戰爭，是否有助於中歐關係回暖，或讓歐洲在某些議題對中國讓步。

對此，淡江大學中國研究所助理教授曾偉峯接受中央社採訪時表示，中歐近年的衝突是結構性問題，涉及的是經濟、人權價值等議題，在這些分歧未解決之前，預料雙邊關係難有和緩。

澳洲國立大學亞太學院講師宋文笛接受中央社電訪時也指，烏克蘭戰爭爆發後，歐洲輿論若非懷疑北京知悉甚至默許俄羅斯將入侵烏克蘭，就是質疑中國沒有譴責俄國；在這樣的輿論壓力下，中歐短期內要破冰比較困難。

此外，他也提到美國官方近年在放棄對中國的交往（engagement）政策後，便主張面對中國時應將議題「解除連結」，亦即和中國合作處理氣候變遷議題，不意味著要在其他領域讓步。

他認為，烏克蘭戰爭讓「價值觀外交」（values-based diplomacy）的旗幟再起，相信歐盟也逐漸會有「解除連結」的思維，「很難期待歐盟會因為希望中國在烏克蘭議題上出點力，就在一些重要的分歧上妥協」。

烏克蘭 歐盟 俄羅斯

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