美國擴大制裁俄羅斯 普亭發言人妻小入列

普亭發言人佩斯科夫的妻小遭美國列入制裁名單。（路透）

美國今天祭出新一波懲罰俄羅斯 入侵烏克蘭的制裁，俄國富豪維克賽爾伯格（Viktor Vekselberg）、俄國總統普亭 （Vladimir Putin）發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）的妻小及多名議員都列入制裁名單。

路透社報導，俄羅斯2月24日入侵烏克蘭後面臨國際連串制裁。美國財政部 在聲明中說，美國今天制裁對象包括俄羅斯第2大銀行VTB銀行董事會10人，以及俄羅斯國會下議院12名成員。

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）說：「財政部持續向那些讓（俄羅斯總統）普亭無端發動戰爭的俄羅斯官員究責。」

普亭的發言人佩斯科夫已於本月3日成為制裁對象。美國今天制裁範圍擴及他的妻子和兩個成年子女，財政部在新聞稿中說，他們過著「與佩斯科夫公務員薪水不相稱的奢華生活」。

俄羅斯克里姆林宮暫未回應路透相關詢問。

美國國務院表示，制裁對象也包括俄國Novikombank銀行的董事長喬治艾娃（Elena Georgieva）和3名董事會成員，以及俄羅斯銀行（Bank Rossiya）關係企業ABR Management和4名董事會成員，包括俄羅斯銀行董事長勒貝迪夫（Dmitri Lebedev）及聖彼得堡（St. Petersburg）官員克尼亞吉寧（Vladimir Knyaginin）。

俄國下議院2月中曾表決通過，要求普亭承認烏克蘭東部兩個親俄分離主義勢力控制的地區獨立。11名議員和議長沃洛金（Vyacheslav Volodin）今天也被列入制裁名單。