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俄軍首度攻擊烏西 普亭稱談判出現正面轉變

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俄軍首度攻擊烏西 普亭稱談判出現正面轉變

中央社 基輔11日綜合外電報導
俄羅斯軍隊11日攻擊烏克蘭多處目標，包括第聶伯羅市區和周圍受嚴重破壞，最西邊地區機場也遇襲。圖為第聶伯羅遭空襲。（圖取自facebook.com/MNS.GOV.UA）
俄羅斯軍隊11日攻擊烏克蘭多處目標，包括第聶伯羅市區和周圍受嚴重破壞，最西邊地區機場也遇襲。圖為第聶伯羅遭空襲。（圖取自facebook.com/MNS.GOV.UA）

俄羅斯軍隊今天攻擊烏克蘭多處目標，包括第聶伯羅市區和周圍受嚴重破壞，最西邊地區機場也遇襲，這是俄軍首度攻擊烏西；俄羅斯總統蒲亭說，俄烏談判出現某些正面轉變。

俄軍飛彈轟炸 烏西首度遭攻擊

俄羅斯軍隊今天一早對廣布烏克蘭的多處目標發動飛彈攻擊，包括中部城市第聶伯羅（Dnipro）市區和週圍受到嚴重破壞，最西邊地區的機場也遭到襲擊，這是俄軍首度攻擊烏西。

有線電視新聞網（CNN）報導，烏克蘭西北部城市盧茨克（Lutsk）的機場被攻擊後受損嚴重，當地距離波蘭邊界約112公里。 

俄羅斯軍隊11日首度攻擊烏克蘭西部城市盧茨克。（中央社製圖）
俄羅斯軍隊11日首度攻擊烏克蘭西部城市盧茨克。（中央社製圖）

烏克蘭伏林州（Volyn）州長表示，有4枚飛彈從一架俄羅斯轟炸機發射，造成2人死亡。 

此外，烏克蘭西南部城市伊凡諾-法蘭科夫斯克（Ivano-Frankivsk）空軍基地也遭到飛彈擊中，冒出陣陣濃煙。

普亭稱俄烏談判出現正面轉變

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）今天告訴白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）：「我方談判人員告訴我，出現了某些正面轉變。」他與魯卡申柯在莫斯科的會面透過電視轉播。普亭也說，談判目前幾乎每天都在進行。

白俄羅斯 烏克蘭 普亭

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