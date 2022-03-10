平民拿起機槍、房屋都成堡壘…基輔備戰 抵抗俄軍圍攻

俄軍部隊10日繼續向烏克蘭首都基輔推進，圖為烏軍在基輔東邊近郊布洛瓦利嚴陣以待。（Getty Images）

俄羅斯部隊10日推進到接近烏克蘭 首都基輔東北邊界，市長稱烏軍與民眾正備戰迎敵，且半數市民已撤離，每條街道、每幢房屋都已成堡壘；俄軍持續空襲南部戰略港市馬立波(Mariupol)，48小時內發動八次重大空襲，飢腸轆轆的倖存者為搶糧食而互相攻擊，街頭橫屍直接埋入臨時挖掘的80呎長的壕溝塚。

近百萬市民已撤離 街道及房屋都加固

基輔市長克里契科(Vitali Klitschko)10日表示，首都已在俄軍抵達前堅壁清野，變成堡壘；基輔原有約200萬居民，其中近半數人已逃離。

「每條街道、每幢房屋都已加固，地方防禦人員加入。」克里契科接受電視訪問時說：「居民已穿上制服，拿起機槍。」

俄坦克抵基輔郊外 兩波攻擊受阻調頭

分析人士與目擊者表示，俄軍原先試圖從西部和北部攻掠基輔的計畫受阻，俄國 坦克10日上午開到基輔郊外。

俄軍9日晚及10日清晨從西部城市伊爾平(Irpin)和基輔東邊近郊布洛瓦利(Brovary)發動兩波攻擊，但俄國坦克與武裝車輛的進攻遭到烏軍砲彈突襲，被迫調頭。

烏擊斃俄軍指揮官 基輔附近反擊成功

烏克蘭國防部表示，烏軍擊斃俄軍指揮官扎哈羅夫上校(Andrei Zakharov)；扎哈羅夫2016年仍是少校時，曾獲俄國總統普亭 頒發勇氣勳章，表揚他在敘利亞執行特殊任務的貢獻。

烏克蘭內政部長顧問丹尼申科(Vadym Denysenko)表示，烏軍10日阻止俄國攻擊伊爾平並反擊，粉碎俄軍試圖跨越伊爾平河前進莫遜鎮(Moshchun)的計畫。

丹尼申科說：「今晚很煎熬，但我們可以說烏軍在基輔附近反擊成功。」

俄國加強攻烏力道，空襲馬立波，並從西南部意圖包圍基輔。

基輔當局警告市民別在該城近郊閒晃，因為俄國車輛近在咫尺；若俄軍包圍基輔，預料會向他們在馬立波、哈爾科夫(Kharkiv)一樣，對基輔狂轟濫炸。

馬立波遭遇大空襲 48小時8次大轟炸

俄軍過去48小時對馬立波發動至少八次重大空襲，造成數十人死亡，收屍者用屍袋或地毯包裹遺體，埋進80呎長的壕溝塚。

馬立波副市長奧爾洛夫(Sergiy Orlov)表示，俄軍砲擊已造成至少1207人喪生，「這只是在街頭尋得的屍體數量」。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，當地居民形容，這完全是場災難，砲彈隨處落下，城內無一處安全。

倖存居民飢腸轆轆，糧食與醫療物資庫存漸少，許多人不惜為食物互相攻擊並搶劫藥局。