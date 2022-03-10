開戰Day16／新衛星照曝「馬立波滿目瘡痍」

俄羅斯軍隊入侵烏克蘭進入第16天，新的衛星圖片顯示俄軍襲擊東南部城市馬立波的部分民用建築，包括住宅區、購物中心和周圍農田。（美聯社）

俄羅斯 軍隊入侵烏克蘭 進入第16天，新的衛星圖片顯示俄軍襲擊東南部城市馬立波（Mariupol）的部分民用建築，包括住宅區、購物中心和周圍農田。

紐時報導，衛星圖像分析師 普喬尼（Allison Puccioni）表示，在烏克蘭M14公路附近的田野中可以看到砲擊痕跡，該公路主要連接馬立波和烏克蘭西南敖德薩（Odessa）。

目前俄軍已包圍馬立波達一個星期，其中約有50萬居民，同時俄軍砲擊阻礙為平民開闢人道走廊的努力，使他們被困在沒有水、食物或藥物等物資的嚴峻情況下。當地政府聲稱有數百人傷亡，其中包括至少3人在俄羅斯飛彈擊中產科病房後死亡，地方當局甚至已經開始指導居民如何處理死去家庭成員的屍體。

此外，衛星圖片顯示該市西部陸續發生多起火災，分析發現許多住宅、商業或其他民用建築都遭到嚴重破壞。

●美官員：俄軍往基輔推進5公里 距市中心僅15公里

一名美國國防高階官員透露，俄軍集結在基輔周遭的車隊，在過去24小時內往前推進了約5公里。

該名官員向記者表示，這代表從基輔西北部往基輔推進的俄軍距離市中心只有約15公里。並補充說，從東北方推進的俄軍距離基輔只有約40公里。

該名官員並說，俄軍自入侵烏克蘭以來，已經發射了775枚各式各樣飛彈。