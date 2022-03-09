烏南馬立波婦幼醫院遭毀 澤倫斯基斥：種族滅絕正發生

烏克蘭當局表示俄羅斯「完全摧毀」馬立波的一家婦幼醫院，同時砲擊再次阻止數個城市的大規模撤離，包括被描述為「世界末日」、已被毀壞的南部港口。(美聯社)

烏克蘭 當局表示俄羅斯 「完全摧毀」馬立波（Mariupol）的一家婦幼醫院，同時砲擊再次阻止數個城市的大規模撤離，包括被描述為「世界末日」、已被毀壞的南部港口。

「衛報」報導，烏克蘭外交部長庫列巴（Dmitryo Kuleba）指責俄羅斯在馬立波「扣押40萬人作為人質」，其中大部分人已超過一周沒有電、熱、水或通訊。烏克蘭總統澤倫斯基 （Volodymyr Zelenskiy）也譴責暴行，稱「一間兒童醫院、一間產科病房從何威脅俄羅斯？什麼樣的國家像俄羅斯一樣害怕醫院、產科病房並摧毀它們？」。

澤倫斯基還痛斥「醫院和學校被摧毀、教堂和普通建築被摧毀、人和兒童被殺害，對兒童醫院的空中轟炸是烏克蘭種族滅絕正在發生的最終證據」。

西方國家則警告，隨著俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）試圖恢復停滯不前的勢頭，莫斯科當局的入侵將變得更加殘酷。馬立波地方當局表示婦幼醫院遭受的破壞「巨大」，且至少有17人受傷、其中包括分娩婦女，副市長表示該市不斷遭到砲擊，共有1170名居民死亡、其中47人9日被埋在坑中，他直言「這是純粹的種族滅絕，這次襲擊不僅僅是危險的，這已經構成戰爭罪」。

目前衛報無法完全核實烏克蘭官員的說法，但美聯社發布的影片顯示醫院襲擊現場有多人受傷。