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台情勢節節升高 美防部：中侵略風險增 威脅比近年都大

記者張文馨／華盛頓報導

美國國防部印太事務助理部長瑞特納（Ely Ratner）9日表示，中國大陸是步步進逼的威脅，台灣是節節升高的情勢；來自中國大陸的威脅增加，比近年來都大。

聯邦眾議院軍事委員會9日舉行印太局勢聽證會，議員們關切俄羅斯侵略烏克蘭牽動印太局勢，美軍印太司令部司令阿基里諾（John Aquilino）表示，中俄結盟被形容為「利益聯姻」，若這兩個威權國家互信升級，進一步發展成類似條約同盟，將令人非常擔憂。

瑞特納表示，他認為中俄短期內不會形成條約同盟，但若中俄進一步強化雙邊關係，例如北京繞過國際社會對俄國的集體制裁，對俄羅斯提供經濟援助，甚至軍事援助，將令人極為憂慮。

瑞特納在作證時表示，基於台灣關係法、美中三聯合公報與六項保證的「一個中國」政策，美國專注於維持台海和平穩定；美國的一中政策不變。

瑞特納表示，中國大陸是五角大廈「步步進逼的威脅」，台灣則是「節節升高的情勢」，透過提升台灣區域的綜合防衛，美國目標在嚇阻和抵禦中華人民共和國侵略，美台夥伴關係和理念相近民主國家對此的支持都在提升。

在答覆議員提問時，瑞特納表示，中國大陸侵略風險日增，解放軍的軍力成長，眼下威脅比近幾年來都大。

瑞特納說，可以從烏克蘭事件學到的是，台灣發展自身能力的重要性，包含防衛與嚇阻；美國、西方國家和全球在應對侵略時展現的團結力量，也是對印太地區潛在侵略者的重要訊號。

瑞特納表示，他認為北京已經看到了美國與各國在外交、經濟和軍事上協調一致的行動。

美軍印太司令部司令阿基里諾（John Aquilino）表示，中國大陸國家主席習近平全力推動解放軍現代化，讓外界擔心他們可能的侵略，美國必須做好準備應對突發狀況。

至於台灣，阿基里諾重申台灣關係法，並表示台灣已採購100套魚叉系統，重點在美國盡快交付，協助台灣建立防衛能力，這都會有幫助。

瑞特納表示，美國在印太區域建立嚇阻架構，並設法讓盟友加入，在台海局勢上，他說，印太夥伴可能各有立場，不過他相信一些美國最親密的夥伴，會在台灣出現緊急狀況時，與美國一道應對。

此外，國防部和國務院9日分別宣布，瑞特納和國務院東亞暨太平洋事務助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）將在11日到12日訪問日本東京，與日本外務省北美局長市川惠一、防衛省防衛政策局長増田和夫共同主持美日2加2安全諮商委員會安全小組會議，討論美日同盟現代化與強化聯合能力。

國防部表示，瑞特納將重申美國對日本安全的承諾，共同努力究責俄羅斯對烏克蘭發起殘酷戰爭一事，也會強調美日雙邊和美日韓三邊合作的重要性，以及美日同盟是印太區域和平安全的基石。

國防部 烏克蘭 俄羅斯

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