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紐約時報撤駐俄新聞團隊 海尼根等暫停在俄業務

中央社紐約9日綜合外電報導
由於俄羅斯通過新法，將重罰刻意散播俄軍「假消息」的人，紐約時報已宣布將所有駐俄編採人員撤出俄羅斯。美聯社
由於俄羅斯通過新法，將重罰刻意散播俄軍「假消息」的人，紐約時報已宣布將所有駐俄編採人員撤出俄羅斯。美聯社

由於俄羅斯通過新法，將重罰刻意散播俄軍「假消息」的人，紐約時報已宣布將所有駐俄編採人員撤出俄羅斯。探索公司、海尼根和環球音樂集團也宣布暫停在俄國的服務。

俄國當局封鎖數個獨立媒體機構，上週並對發布俄軍「假消息」的人士祭出嚴厲刑責，藉此壓制異議分子。

紐約時報（New York Times）公司昨天在聲明中表示：「俄國新法試圖將有關烏克蘭戰爭獨立且準確的新聞報導工作定罪。為了我們在當地工作的編採人員安全考量，我們暫時將他們撤出俄國。」

俄國總統普亭（Vladimir Putin）4日簽署新法，凡散布「詆毀」俄軍的消息者，最長可能被關上15年。普亭也簽署另一項法案，凡呼籲制裁俄國者，將被罰款或入獄，刑期最長3年。

探索公司（Discovery Inc）今天加入許多企業譴責俄羅斯入侵烏克蘭的行列，表示將暫停在俄羅斯的頻道與服務。

Discovery旗下有15個娛樂頻道，包括居家樂活頻道（HGTV）、動物星球頻道（Animal Planet）、旅遊生活頻道（TLC）、運動頻道Eurosport，都是透過與俄羅斯國家媒體集團（National Media Group）的合資企業經營。

荷蘭啤酒生產商海尼根（Heineken）和環球音樂集團（Universal Music Group）也跟進制裁，宣布暫停在俄國的業務。

全球第2大啤酒公司海尼根表示，停止在俄國生產、廣告和販售海尼根品牌，「以回應持續升級的戰事」。海尼根上週就已經暫停對俄國的出口和新投資。

海尼根旗下知名品牌包括阿姆斯特爾（Amstel）、虎牌（Tiger）和詩莊堡（Strongbow）啤酒。

全球最大唱片公司環球音樂集團（Universal Music Group）昨天也表示，暫停在俄國的所有業務，並關閉當地辦公室，立即生效。

根據耶魯大學研究員，自俄羅斯入侵烏克蘭至今，全球已有約300家企業宣布撤出俄國。

俄國 俄羅斯 烏克蘭

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