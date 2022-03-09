經濟學人：俄侵烏揭中國真面目 立陶宛更難讓步

英國期刊「經濟學人」報導，俄羅斯侵略烏克蘭，中國遲未譴責，讓立陶宛 更清楚俄中威脅的相互關聯性，未來無論哪一個政黨執政，恐怕都難以在「台灣代表處」議題對北京 讓步。

台灣駐立陶宛代表黃鈞耀告訴「經濟學人」，對西方民主國家而言，像立陶宛這樣的小型國家能挺住風暴，「意義非常深遠」。不過，報導提醒，風暴恐怕還沒完全過去。

立陶宛與中國的關係，因為立陶宛去年率先宣布退出中國與中東歐國家的17+1互動機制、5G基礎建設排除中國電信巨擘華為、允許台灣成立「台灣代表處」等事件而惡化，中國以政治、經貿手段脅迫報復立陶宛，包括技術阻撓雙邊進出口貿易、施壓歐盟各國企業將立陶宛排除於供應鏈之外。

最新一期「經濟學人」（The Economist）發自立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）的報導提到，立陶宛近年來對中國的立場趨於強硬，中國拒絕譴責俄羅斯侵略烏克蘭，更觸動曾遭蘇聯占領近50年的立陶宛等波羅的海國家的敏感神經。其中，立陶宛同時與兩個極權國家俄羅斯及白俄羅斯 為鄰，俄羅斯近日更借道白俄羅斯入侵烏克蘭。

即使立陶宛、愛沙尼亞、拉脫維亞等波羅的海國家已在2004年加入北大西洋公約組織（NATO），它們仍擔憂俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）將力圖收回曾被蘇聯占領的土地。在這樣的情況下，北京與莫斯科交好顯然只會惡化中國在立陶宛的形象。

數名專家告訴「經濟學人」，中國與俄羅斯的安全合作讓立陶宛警戒，包括俄中2017年首度在波羅的海舉行海軍聯合演習，解放軍當時出動旅洋級飛彈驅逐艦等先進軍備，解放軍船艦並停泊在緊鄰立陶宛的俄羅斯飛地加里寧格勒州（Kaliningrad）。加里寧格勒境內有俄羅斯波羅的海艦隊基地和指揮總部。

維爾紐斯大學國際關係副教授安卓約斯卡斯（Konstantinas Andrijauskas）說：「我們越來越不會把中國和俄羅斯的作為分開來看。」

報導提到，部分立陶宛政治人物質疑允許台灣方面以「台灣」為名設立代表處是否明智。立陶宛將於2024年舉行國會大選，「經濟學人」指出，急於緩和對中關係緊張的立陶宛政治人物，恐怕會發現向北京低頭、順從要求變更台灣代表處名稱沒那麼容易。

曾訪問台灣、因為批判北京踐踏人權而遭中國列入黑名單的在野社會民主黨（LSDP）國會議員薩卡利埃內（Dovilė Šakalienė）認為，台灣代表處改名的機率很低，「中國的施壓脅迫已讓這條路行不通」。俄羅斯入侵烏克蘭也讓立陶宛政壇更加意識到，向威權流氓低頭的危險性。