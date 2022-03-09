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美稱不遵守對俄制裁將採措施 中：不得損害中方權益

記者林汪靜／即時報導
白宮發言人莎奇稱，如果中國不遵守西方對俄羅斯的制裁，美國將「採取措施」，中國外交部發言人趙立堅9日批評，制裁從來不是解決問題的根本有效途徑。（圖／取自中國外交部網站）
白宮發言人莎奇稱，如果中國不遵守西方對俄羅斯的制裁，美國將「採取措施」，中國外交部發言人趙立堅9日批評，制裁從來不是解決問題的根本有效途徑。（圖／取自中國外交部網站）

白宮發言人莎奇（Jen Psaki）稱，如果中國不遵守西方對俄羅斯的制裁，美國將採取措施。對此，中國外交部發言人趙立堅9日批評，制裁從來不是解決問題的根本有效途徑，中方堅決反對美方任何形式的單邊制裁和長臂管轄。不得以任何方式損害中方權益。

中新社報導，趙立堅在9日的例行記者會上，作上述表示。趙立堅稱，美方在處理烏克蘭問題和對俄關係時，應嚴肅認真對待中方關切，不得以任何方式損害中方權益。中方將採取一切必要措施，堅決維護中國企業和個人的合法權益。

另一方面，美國「紐約時報」日前引述美方匿名高官稱「中共早已知曉俄羅斯對烏克蘭軍事計畫」，並要求俄方勿在北京冬奧前採取行動」，指責中方在烏克蘭戰爭上站在俄方。

對此，趙立堅回應，近日，「美國政府在烏克蘭問題上接二連三散布針對中國的虛假信息，企圖轉嫁矛盾、挑動對抗、借機漁利，可謂手段卑劣，用心險惡。」他稱，烏克蘭問題演變到今天，來龍去脈十分清楚，正是以美國為首的北約的所作所為，才一步步將俄烏矛盾推向了火山口。

他指出，美國無視自身責任，反而指責中國有關烏克蘭問題的立場，給同時打壓中俄兩國的圖謀尋找操作空間，以達到維護霸權的目的。「美國政府越是費盡心機造謠汙衊，渲染操作，就越是讓國際社會看清楚其信譽帳戶的累累赤字。」

烏克蘭 趙立堅 俄羅斯

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