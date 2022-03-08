美中情局長：不應低估習近平對台灣的決心

中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns，圖） 。Getty Images

聯邦眾議院情報委員會8日邀請情報首長說明全球威脅，中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns） 談及台灣表示，俄羅斯 侵略烏克蘭 所面臨的困難看似影響中國，但不應低估（中國國家主席）習近平 對台灣的決心。

路透報導，有議員在會中詢問，俄國因侵略承受嚴重經濟後果，是否能給美中在台灣議題的對話創造空間，伯恩斯說，不會。

「我不會低估習近平和中國領導階層對於台灣的決心。」伯恩斯表示。

伯恩斯說，親眼看著西方國家加大應對力度、烏克蘭的強力抵抗、俄羅斯面臨的經濟後果，以及中俄密切合作可能帶來的「聲譽受損」，中方沒有預料到俄國竟面臨諸多困難，因此程度上有點意外或不安。

伯恩斯表示，他相信中國在計算有關台灣議題的代價時，近日來發生的事情必定有影響。

美國國防情報局局長貝里爾（Scott Berrier）表示，鑑於美國在太平洋地區的威嚇部署態勢，台灣和烏克蘭是截然不同的。

美國國家情報總監辦公室8日公布美國情報界年度威脅評估報告，其中提到中國將持續施壓台灣推動統一，也會對美台日益深化的交往做出回應，「預期摩擦會持續增加。」

根據報告，當中國持續增加對台的軍事行動，以及台灣領導人持續抵抗北京的促統壓力時，摩擦會持續增加；此外，台灣是全球晶片龍頭，中國對台灣的掌控將擾亂半導體供應鏈。