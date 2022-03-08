3個QA看懂 美國禁止進口俄羅斯能源有何影響？

美國總統拜登宣布，美國將禁止進口俄羅斯原油。美聯社

總統拜登宣布美國禁止俄羅斯 石油、天然氣 及燃煤進入美國，以進一步強化對俄羅斯的制裁。受此消息影響，布蘭特油價 盤中再度大幅上漲，並衝破每桶130美元。

美國單獨禁止進口俄國原油及煉油品將有何影響？

對俄羅斯影響甚微，因為美國只進口極少量俄羅斯原油，且完全沒有進口俄羅斯天然氣。Rystad能源顧問公司指出，去年美國平均每天只進口10萬桶俄羅斯原油，占俄國出口量的5%；去年美國進口原油及煉油品之中，有8%來自俄羅斯。

今年美國進口的數量更少，2月最後一周的進口量為零，因此對國際油市供需其實很小。

對油價影響？

美國可以改從沙烏地阿拉伯及阿拉伯聯合大公國進口原油，而俄羅斯也可以找到其他買家，例如中國與印度。但此舉將影響全球油市效率，並導致油價加速上漲。

再者，美國此舉可能加重歐洲各國跟進的壓力，引發國際油市憂慮，因此油價才會在美國表態後再度大漲。

歐洲是否會與美國一齊禁運？

歐洲若禁止俄羅斯石油及天然氣進口，將非常痛苦。歐洲所需天然氣的40%來自俄羅斯，用於家庭取暖、發電及工業用途；另外歐洲所需石油的25%來自俄羅斯。歐洲政府將設法降低對俄羅斯油、氣的依賴，但需要相當長的時間。

俄羅斯副總理兼能源部長諾瓦克指出，俄羅斯擁有「一切權利」，能夠停止「北溪一號」天然氣管對歐洲供氣，以報復德國停止「北溪二號」氣管啟用。這與俄羅斯之前保證無意切斷天然氣供應相比，態度已有所轉變。

至於石油，歐洲比較容易找到替代來源，但將進一步拉高油價，因為運送距離遠得多；天然氣則不可能找到替代來源。