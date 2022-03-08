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預知敗亡紀事？俄國國安局密件 預測戰爭結束時間

編譯張佑生／即時報導
烏克蘭警察7日在基輔市中心檢查通行者的文件。(Getty Images)
烏克蘭警察7日在基輔市中心檢查通行者的文件。(Getty Images)

俄羅斯國防部3月2日首度首度透露，出兵烏克蘭的特別軍事行動中，共有498名軍人死亡，與當時烏國總統澤倫斯基宣稱的9000人，相差18倍。據英國媒體掌握的俄國情報機關內部舉報，自進攻烏克蘭後，俄羅斯軍隊死亡人數已達1萬人，而戰爭最後期限是6月，以俄羅斯的經濟崩潰和軍事失敗告終，好比當年的納粹。

英國泰晤士報報導，俄羅斯人權團體「Gulagu.net」公布一份包含俄羅斯聯邦安全局（FSB）有關人士內部舉報內容的文件。撰寫該文件的FSB相關人士稱：「俄羅斯陣亡人數或達1萬人，由於無法與主力部隊取得聯繫，政府目前無法掌握準確的死亡人數。」

這個數目與烏克蘭公布的最新數據相近。烏克蘭軍方6日表示，俄羅斯入侵烏克蘭進入第11天，已超過1.1萬名俄軍陣亡。

泰晤士報報導，前述文件由FSB一位分析師撰寫，並經兩位FSB幹部確認了文件的真實性。撰寫該文件的FSB人士透露，俄國發動進攻前，他接獲指示對西方制裁的影響進行評估，當時被告知只是假想演習。他還表示：「需要朝著俄羅斯會勝利的方向進行分析，否則會引起上級懷疑」，但他的真實評估是「俄羅斯無法脫身」。

文件中還稱，車臣為暗殺澤倫斯基派出的暗殺部遭烏克蘭軍隊剷除後，車臣部隊與俄軍陷入了矛盾危機，而即使澤倫斯基遭暗殺，「考慮到烏克蘭人的抵抗，若想佔領烏克蘭，至少需要出動50萬以上的兵力。」

俄羅斯 烏克蘭 澤倫斯基

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