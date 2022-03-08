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美議員續推「戰機交換」助烏克蘭 專家批「浪費時間」

編譯周辰陽／即時報導
波蘭軍的俄製米格-29戰機。資料畫面。(路透)
波蘭軍的俄製米格-29戰機。資料畫面。(路透)

美國國會議員7日持續敦促拜登政府發出承諾，一旦波蘭、其他北約及東歐國家將自家戰機轉給烏克蘭，美國就用升級版戰機作為補償。但一位俄羅斯軍事頭號專家指出，繼續在這個問題上糾結是「浪費時間」的錯誤。

BBC、路透與Axios綜合報導，烏克蘭總統澤倫斯基日前表示，如果美國與北約不願畫設禁飛區，那應該提供烏國防禦俄羅斯空襲的戰機，5日進一步告訴美國聯邦參眾議員，希望獲得更多戰機、無人機及刺針防空飛彈等軍事援助，尤其希望「東歐國家提供俄製戰機」。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）隔天受訪時表示，「對戰機交換計畫開綠燈」，且正與波蘭進行磋商，但不能透露時間表，「我們正非常、非常積極地研究此事」。儘管波蘭政府發言人稱還沒有做出最後決定，但華沙對此意願一直不高。美國政府表示，這是「波蘭要做的自主決定」，也指後勤方面的挑戰意味著轉移戰機給烏克蘭並不像「就跟把飛機調來調去一樣簡單」。

不過，美國聯邦參議院外交委員會主席梅南德茲（Bob Menendez）呼籲拜登政府，承諾用升級的歐美國家戰機替換捐給烏克蘭的任何戰機，並提到可以透過優惠融資、貸款及價格補貼在內的措施，「我將在參議院支持致力於落實補償我國盟友提供戰機給烏克蘭防衛的措施」。

對此，俄羅斯軍事頭號專家、美國海軍分析中心（CNA）俄羅斯研究所主任考夫曼（Michael Kofman）指出，為烏克蘭尋找米格戰機的議題是「浪費時間」的錯誤，並主張還有其他對基輔更有幫助的補給品跟武器系統，「說實話，烏克蘭派出的許多飛機已經遭到擊落了，推動米格29戰機…他們是真的打算，從易於受到以日日夜夜為基礎密集攻擊的空軍基地起飛嗎？」

烏克蘭 俄羅斯 拜登

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