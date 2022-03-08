俄軍戰車頻現「Z」、「V」神秘符號 象徵意義掀論戰

侵略烏克蘭的俄軍戰車上經常可以看到「Z」字符號，引起外界關注。(路透)

俄羅斯 出兵進攻烏克蘭 後，許多入侵烏克蘭的俄軍戰車和其他車輛上都漆著「Z」或「V」字符號，俄羅體操選手庫里亞克（Ivan Kuliak）近日在頒獎典禮上，也因為在胸前貼上「Z」字而遭到外界抨擊，究竟這兩個字母 代表什麼意義？外媒也整理出幾種可能性。

BBC報導，俄文使用西里爾字母，與英文使用的拉丁字母不同，而西里爾字母中沒有「Z」，只有同音但寫法不同的字母「З」，但大多數俄羅斯人都可以識別拉丁字母。

英國「皇家三軍聯合研究院」（RUSI）俄羅斯和歐亞大陸研究員費里絲（Emily Ferris）表示，「Z」是一個強大且易於識別的字母，通常在宣傳中，最簡單的事情，會最快流行起來，「它看起來很嚇人也很鮮明。從美學角度來看，看起來是個非常強大的象徵」。

其實俄國人自己對這兩個符號也是眾說紛紜。起初有人認為「Z」代表數字「2」，代表2022年2月22日，俄羅斯在那一天單方面承認烏東兩個分離地區獨立，同時派遣軍隊進入烏東維和。

但也有人認為，Z字只是俄羅斯軍方識別自己軍隊的一種方式。俄羅斯特種部隊老兵庫維金（Sergey Kuvykin）指出，不同符號代表不同的軍事單位，使用了像是單獨的Z、以正方形匡住Z、以圓形匡住Z或是帶有星星圖案的Z，可以有助於士兵辨識自己所在的單位。

但美國大西洋理事會高階空軍研究員韋策爾（Tyson Wetzel）表示，俄羅斯戰機飛太快，根本看不到車輛上塗抹的白色標記，但他同意「Z」符號可以防止俄軍內部自相殘殺。

面對外界猜測，俄羅斯國防部則在Instagram上解釋，「Z」代表「為了勝利」，而「V」是代表「真理的力量」。

但也有人說「V」可能代表「vostok」，意思是東方，而「Z」則代表「zapad」，意思是西方。而社群媒體上也有人暗示烏克蘭軍方認為「Z」是指「俄羅斯的東方部隊」，而「V」是指「海軍陸戰隊」。