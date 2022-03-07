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烏克蘭與美合建的「原子物理實驗室」 遭俄軍炸毀

編譯張君堯／即時報導
世界核監管機構負責人表示，俄羅斯軍隊在烏克蘭第二大城市哈爾科夫摧毀一座受國際安全保護的原子物理實驗室，突顯人們對兩國戰爭為周遭設施帶來的安全風險。(美聯社)
世界核監管機構負責人表示，俄羅斯軍隊在烏克蘭第二大城市哈爾科夫摧毀一座受國際安全保護的原子物理實驗室，突顯人們對兩國戰爭為周遭設施帶來的安全風險。(美聯社)

世界核監管機構負責人表示，俄羅斯軍隊在烏克蘭第二大城市哈爾科夫（Khakhiv）摧毀一座受國際安全保護的原子物理實驗室，突顯人們對兩國戰爭為周遭設施帶來的安全風險。

根據報導，國際原子能機構負責人格羅西（Rafael Mariano Grossi）表示，哈爾科夫物理技術研究所的一台中子發生器在俄羅斯的襲擊中被摧毀，但該地點的放射性物質庫存很少，監測器未檢測到輻射釋放，不過格羅西表示「我們不能這樣繼續下去」，並指出該設施是與位於芝加哥郊外的美國阿貢國家實驗室合作建成的。

據烏克蘭官員稱，被摧毀的實驗室主要用於研究以及為醫護人員提供醫用同位素。哈爾科夫與美國的關係在歐巴馬時代得以發展，當時成功從該地點移除16公斤的高濃縮鈾。

格羅西表示自己準備在烏克蘭和俄羅斯官員選擇的地點會見雙方，以確保未來若戰爭升級仍能保持原子能場址的安全，其中需要保證設施的「物理完整性、通信渠道和供應鏈」。

在日益擔憂的情況下，歐盟呼籲國際原子能機構迅速介入，歐盟能源負責人還在國際原子能機構理事會上批評「侵略國立場」，直言「鑑於俄羅斯在烏克蘭採取不負責任的軍事行動，我認為俄羅斯可以繼續在國際原子能機構發揮其特權是不可接受的」。

俄羅斯 烏克蘭 歐盟

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