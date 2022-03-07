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聯邦眾議院 最快8日表決禁俄羅斯能源進口

中央社／華盛頓7日綜合外電報導
一名國會議員的幕僚告訴路透，聯邦眾議院最快明天就會進行表決，試圖禁止俄羅斯能源產品進口，並暫停與俄羅斯的正常貿易關係。(路透資料照片)
一名國會議員的幕僚告訴路透，聯邦眾議院最快明天就會進行表決，試圖禁止俄羅斯能源產品進口，並暫停與俄羅斯的正常貿易關係。(路透資料照片)

一名國會議員的幕僚告訴路透，聯邦眾議院最快明天就會進行表決，試圖禁止俄羅斯能源產品進口，並暫停與俄羅斯的正常貿易關係。

那名幕僚表示，法案的本文預料今天稍晚擬定。一群議員在共同聲明中表示，他們已「同意朝立法禁止俄羅斯能源產品進口的方向邁進」。

法案並將授予美國總統拜登提高俄羅斯、白俄羅斯商品關稅的權力，並要求美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）尋求暫停俄國參與世界貿易組織（WTO）資格。

西方國家針對俄羅斯入侵烏克蘭而考慮對俄國採取進一步制裁之際，俄羅斯副總理諾瓦克（Alexander Novak）在今天提出警告，一旦禁止俄羅斯石油進口，將導致「災難性」的後果。

根據俄國媒體報導，諾瓦克說：「對俄羅斯石油下禁令，將對全球市場帶來災難性的後果。原油價格飆升的程度將難以預料，每桶恐將超過300美元，甚至可能還會更高。」

諾瓦克補充道，在歐洲市場上，要迅速取代俄羅斯石油是「不可能的」。他說：「那將耗時超過一年的時間，且對歐洲消費者來說，價格將會貴上許多。」他說：「歐洲的政治人物必須誠實示警他們的國民和消費者，他們將會面臨什麼後果。到加油站加油的價格，還有為供電、供暖的花費，都將一飛衝天。」

諾瓦克表示，有關不讓俄羅斯石油進口的討論，將造成「（供給）不穩，且將會對消費者帶來重大傷害」。他補充道，為報復北溪天然氣二號管線（Nord Stream 2）遭中止，俄羅斯可以把一號管線的供應停掉。

諾瓦克說：「目前為止，我們還沒這麼做；這對任何人都沒有好處。」他補充道：「但歐洲政治人物正用聲明及反俄羅斯的指控，來迫使我們這麼做。」

白俄羅斯 石油 俄國

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