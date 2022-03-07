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提案禁俄石油進口 國會議員達成協議 最快周三表決

高油價恐致滯脹 道指跌近800點

提案禁俄石油進口 國會議員達成協議 最快周三表決

編譯葉亭均／綜合外電
美國重量級議員宣布禁止進口俄羅斯石油的跨黨派立法綱要，為迅速打擊俄羅斯原油貿易鋪路。突圍英國石油公司在德國的煉油廠。（美聯社）
美國重量級議員宣布禁止進口俄羅斯石油的跨黨派立法綱要，為迅速打擊俄羅斯原油貿易鋪路。突圍英國石油公司在德國的煉油廠。（美聯社）

美國重量級議員宣布禁止進口俄羅斯石油的跨黨派立法綱要，為迅速打擊俄羅斯原油貿易鋪路。

參眾兩院貿易委員會的兩黨領袖7日宣布達成架構協議，此時正值白宮和議員面臨必須制定禁令、提高對俄羅斯總統普亭經濟施壓的壓力。美國眾院可能最快在本周三（9日）表決這項提案。

美國政府官員已與歐洲盟國官員探討石油禁運的可能性並權衡對美國消費者的影響。美國約3%的原油進口和8%的油品進口是來自俄羅斯。

兩黨7日宣布的跨黨派協議還將授權拜登總統對俄羅斯及其盟國白俄羅斯的其它產品加徵關稅，同時要求美國貿易代表尋求暫停俄羅斯參與世貿組織（WTO）資格。這項仍在草擬中的法案還將賦予拜登能夠恢復與俄羅斯、白俄羅斯正常貿易關係的權力，但要獲得國會核准並滿足其它條件。

另外，拜登也能在沒有經過國會表決的情況下動用緊急權力和其他全力來實施石油禁令，若採取這種做法，如果緊張局勢緩和下來，拜登也能有更大靈活性來回撤這些貿易限制。

能源研究機構ClearView Energy Partners常務董事Kevin Book表示，至少有三項法律和貿易協議讓拜登有權採取行動，不過最多方面適用的選項可能是透過可以隨著時間擴大的制裁措施，「如果這是對俄羅斯石油的約束限制，那麼代表是猛烈的制裁砲火，而非只是輕火力。

白俄羅斯 拜登 石油

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