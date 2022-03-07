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高油價恐致滯脹 道指跌近800點

美官員：俄事先集結兵力攻入烏克蘭已近百分之百

全球油價飆升 歐洲盟國持續討論「擺脫」依賴俄國石油

記者張文馨／華盛頓報導
路透取得歐盟領導人本周在凡爾賽開會的聲明草案，將宣示願逐步降低歐盟對俄羅斯天然氣、石油和煤炭的依賴。圖為俄羅斯天然氣公司建造、通往中國的西伯利亞天然氣管。（路透）
路透取得歐盟領導人本周在凡爾賽開會的聲明草案，將宣示願逐步降低歐盟對俄羅斯天然氣、石油和煤炭的依賴。圖為俄羅斯天然氣公司建造、通往中國的西伯利亞天然氣管。（路透）

俄烏戰爭讓國際原油價格飆升，但美國白宮至今未鬆口要對俄羅斯石油下禁令，英國首相強生（Boris Johnson）7日表示，各國協調針對莫斯科的能源制裁中，禁止進口俄國石油仍非常重要。

美國有線電視新聞網（CNN）報導強生談話表示，各國協調一致的行動非常快速，3、4周前不考慮的選項現在都列入討論；各國要考慮如何盡快「擺脫」俄國碳氫化合物，需要共同努力確保大家擁有所需的替代品與供應品。

路透取得歐盟領導人本周在凡爾賽開會的聲明草案，將宣示願逐步降低歐盟對俄羅斯天然氣、石油和煤炭的依賴。

白宮發言人莎奇（Jen Psaki）7日表示，美國總統拜登尚未決定是否要禁止進口俄國石油；國務卿布林肯（Antony Blinken）6日表示，正與歐洲盟國積極討論禁運俄國石油。

白宮上周表示，考慮減少進口俄國石油，同時要兼顧對全球供應和消費者最小衝擊。

但民主和共和兩黨議員在國會正在準備通過相關立法，全面禁止俄國石油輸入；共和黨籍的聯邦參議院黨鞭德賓（Dick Durbin）表示，參議院應該在本月就行動，實施俄國石油禁令，「越快越好」，他也呼籲白宮支持這項法案。

民主黨籍的眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）已表示，支持禁止進口俄羅斯石油的法案。

莎奇表示，除了權衡禁止俄國石油進口，也要採取行動避免進一步抬高國內油價。

美國國內油價6日突破每加侖4美元，這是2008年7月以來新高；美國廣播公司（ABC）報導，一名住在布魯克林的民眾表示，他考慮走路上班。

根據歐盟執委會的數據，歐洲上周的油價平均為每加侖7.21美元。

石油 俄國 白宮

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