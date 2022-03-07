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對俄烏衝突無計可施 聯合國安理會只能一直開會

中央社紐約聯合國總部6日綜合外電報導
聯合國安全理事會無法保障世界和平，在俄羅斯與烏克蘭的衝突中只能扮演監督者的角色。圖為安理會1月底針對俄國烏克蘭議題開會。（美聯社）
聯合國安全理事會無法保障世界和平，在俄羅斯與烏克蘭的衝突中只能扮演監督者的角色。圖為安理會1月底針對俄國烏克蘭議題開會。（美聯社）

聯合國安全理事會無法保障世界和平，在俄羅斯與烏克蘭的衝突中只能扮演監督者的角色，本周除了針對危機召開更多緊急會議外，別無他法。

法新社報導，自俄羅斯上月24日軍事入侵烏克蘭以來，有15成員國的安理會迄今召開5次會議，7日將再度召開兩場人道援助會議，一為公開、一為閉門會議。

歐洲聯盟駐聯合國大使史庫格（Olof Skoog）說：「即使你知道結果會被透過否決權擋下，在安理會將事情攤開仍然相當值得。」

幾位理事會成員國代表告訴法新社，施加「壓力」是目標，各國代表爭相呼籲開會。美國和阿爾巴尼亞聯合召開針對衝突的第一次會議，法國和墨西哥正在推動一項決議案，儘管前景不明。

身為安理會5個常任理事國之一的俄羅斯，憑藉否決權能阻止任何聲明或決議。安理會除了5個常任理事國外，另有10個任期2年的非常任理事國。

根據二戰後成立的聯合國的創始文件「聯合國憲章」，不能驅逐5個常任理事國的任何一個，即使該國違反不得訴諸武力解決危機的基本原則。俄羅斯目前即面臨這項指控。

但是，憲章規定了安理會可以採取行動的情況。

依據憲章第27條，若理事會成員國是衝突一方，在表決時可以棄權。在實務中，這種情況並不常發生。

俄羅斯從未在敘利亞問題中投棄權票，在10年內動用約15次否決權；美國或英國在伊拉克問題上、法國在馬利問題上、或阿拉伯聯合大公國在葉門問題上也從未投棄權票。

一位不願具名的西方國家大使說：「沒有人真有任何興趣去追求第27條。」

英國首相強生（Boris Johnson）的發言人最近表示，將俄羅斯逐出安理會是「選項」之一。

但另位要求匿名的外交官說，實際上，「這個選項從來不在檯面上」。

「聯合國憲章」第6條規定，如果會員國「持續違反憲章原則」，大會得以在安理會建議下將其逐出聯合國。

問題就在這裡：擁有否決權的俄羅斯，永遠不可能同意向擁有193個成員國的聯合國大會建議將自己逐出。

根據專門新聞媒體SC Procedure，此舉在聯合國史上僅出現過一遭－1974年有幾個國家呼籲安理會將南非排除在聯合國大會之外。這項決議案有10國贊成，但是法國、英國和美國都投下否決票。

一名官員表示，長期譴責全球治理「功能失調」的聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres），一直在幕後努力、但迄今成效甚微。他向俄羅斯提議擔任調人，但俄羅斯拒絕古特瑞斯前往莫斯科的任何想法。

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