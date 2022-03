俄前外長稱普亭「理性」 不會發動核戰爭

俄國 前外長科濟列夫(Andrei Kozyrev)7日說,俄國總統普亭 入侵烏克蘭 雖然「糟糕」,但「並非不理性」,並提出三大理由來主張普亭不會對西方使用核武。

他在推特上指出,首先,普亭認為烏克蘭並不是個真正的國家。此外,儘管克里姆林宮過去20年一直努力實現軍隊現代化,但大部分資金被盜用,都花在了賽普勒斯的巨型遊艇上。最後,俄國領導層已開始相信自己所做的西方是軟弱的宣傳,包括認為美國總統拜登「心智無能」。

科濟列夫說:「因此,在我看來,他是理性的。鑑於這點,我堅信他不會故意對西方使用核武器。」

Lots of discussions about the threat of nuclear war from the Kremlin and whether Putin is rational. I share my thoughts in this thread.



To frame: I do not believe Russia would use nuclear weapons and I believe Putin is a rational actor.