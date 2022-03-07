俄前外長稱普亭「理性」 不會發動核戰爭
俄國前外長科濟列夫（Andrei Kozyrev）7日說，俄國總統普亭入侵烏克蘭雖然「糟糕」，但「並非不理性」，並提出三大理由來主張普亭不會對西方使用核武。
他在推特上指出，首先，普亭認為烏克蘭並不是個真正的國家。此外，儘管克里姆林宮過去20年一直努力實現軍隊現代化，但大部分資金被盜用，都花在了賽普勒斯的巨型遊艇上。最後，俄國領導層已開始相信自己所做的西方是軟弱的宣傳，包括認為美國總統拜登「心智無能」。
科濟列夫說：「因此，在我看來，他是理性的。鑑於這點，我堅信他不會故意對西方使用核武器。」
Lots of discussions about the threat of nuclear war from the Kremlin and whether Putin is rational. I share my thoughts in this thread.— Andrei V Kozyrev (@andreivkozyrev) March 6, 2022
To frame: I do not believe Russia would use nuclear weapons and I believe Putin is a rational actor.
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