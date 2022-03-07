俄前外長稱普亭「理性」 不會發動核戰爭

俄前外長科濟列夫稱俄國總統普亭「理性」，並提出3大原因主張普亭不會發動核戰爭。(Getty Images)

俄國 前外長科濟列夫（Andrei Kozyrev）7日說，俄國總統普亭 入侵烏克蘭 雖然「糟糕」，但「並非不理性」，並提出三大理由來主張普亭不會對西方使用核武。

他在推特上指出，首先，普亭認為烏克蘭並不是個真正的國家。此外，儘管克里姆林宮過去20年一直努力實現軍隊現代化，但大部分資金被盜用，都花在了賽普勒斯的巨型遊艇上。最後，俄國領導層已開始相信自己所做的西方是軟弱的宣傳，包括認為美國總統拜登「心智無能」。

科濟列夫說：「因此，在我看來，他是理性的。鑑於這點，我堅信他不會故意對西方使用核武器。」