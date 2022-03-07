我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄烏第3輪談判登場 克宮列出停戰條件

王毅：中方願與國際一起 為烏俄和談展開必要斡旋

福斯新聞：美國及盟友已與中國俄羅斯進入新冷戰

記者顏伶如／綜合報導
美國及盟友已與中國俄羅斯的獨裁結盟展開新冷戰。圖為俄國總統普亭(左)與中國國家主席習近平。(美聯社)
美國及盟友已與中國俄羅斯的獨裁結盟展開新冷戰。圖為俄國總統普亭(左)與中國國家主席習近平。(美聯社)

俄羅斯、烏克蘭軍情有實際親驗的退休美國陸軍中校馬金尼斯(Robert Maginnis)7日在福斯新聞網(Fox News)撰文指出，從六大指標分析，美國及盟友已與中國俄羅斯的獨裁結盟展開新冷戰，國際緊張局勢恐將到達冷戰結束以來的新高點。

馬金尼斯指出，新冷戰的本質與上一次冷戰不同，舊冷戰是美國為首的民主主義派與前蘇聯代表的共產主義對抗，新冷戰衝突癥結則源於立場不同的世界觀，也就是自由主義與專制主義的路線之爭。

現任福斯新聞網軍事評論員的馬金尼斯指出，國際之間一場新的存在衝突( existential conflict)威脅，已隨著中國與俄羅斯結盟而產生，中國國家主席習近平與俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)上個月在北京會面，前康州民主黨聯邦參議員李柏曼(Joe Lieberman)便形容為「從理念及區域政治角度的對美宣戰」。

馬金尼斯在文中指出，從六大指標可以看出中俄結盟之後，新冷戰時期已經到來：

一、外交指標

美俄關係及美中關係現在都跌落谷底，前任俄羅斯總統麥維德夫(Dmitry Medvedev)2月26日便說，俄羅斯進供烏克蘭而遭西方國家制裁，莫斯科可能以斷然與數國斷交，做為報復。

二、世界秩序指標

不少西方國家領袖指出，中俄領導人都尋求以各自的統治方式「取代現有的國際秩序」。俄烏戰爭爆發後，歐盟執委會主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)指控俄羅斯企圖更動全球秩序。范德賴恩也說，中國與俄羅斯都想以強者稱霸與恫嚇手段，取代現有的國際規則。

三、經濟指標

中俄兩國都常觸犯國際經貿協議，內容包括多國參與的一帶一路計畫，更被英國秘密情報局(Secret Intelligence Service)局長摩爾(Richard Moore)形容為對參與國家是「債務陷阱」。摩爾說，許多國家最後面臨下場是蓋到一半的橋樑、預算透支的鐵路以及金額龐大的債務。

四、國防預算指標

中俄國防預算占國內生產毛額(GDP)比例較全球國家平均為高，兩國同樣還有外界無法得知的安全秘密花費。智庫機構「IHS詹氏公司」(IHS Jane's)統計，中國國防支出在過去30年裡每年大量提高，增加幅度約15.8%，光是過去10年之間增加幅度便有250%。美國五角大廈數據則顯示，中國國防預算占國內生產毛額約2.5%。

五、大規模精密武器指標

中國與俄羅斯都投注可觀預算發展大規模精密武器，目標在與跟美國較勁。五角大廈2021年報告便寫道，中國人民解放軍計畫在2035年前完成現代化，解放軍各項研發計畫也可看出具有全球野心。

六、核武指標

身為擁核國家的俄羅斯揚言放棄「新戰略武器裁減條約」(New START)的同時，中國則帶來新的核武威脅，因為解放軍正朝現代化發展，迅速擴大陸海空的核武實力，並提高製造鈽-239(Pu-239)生產力。五角大廈2021年報告指出，解放軍計畫在2030年之前，提高產量至少到達1000個核彈頭。

俄羅斯 預算 解放軍

上一則

VPN、收音機…國際媒體「道高一丈」突破俄封鎖 續傳消息

下一則

俄前外長稱普亭「理性」 不會發動核戰爭

延伸閱讀

體操／公開挺發動戰爭 俄羅斯小將胸前「Z」字惹怒全球

體操／公開挺發動戰爭 俄羅斯小將胸前「Z」字惹怒全球
西方品牌紛撤不賺俄國錢 中國在俄企業照營運

西方品牌紛撤不賺俄國錢 中國在俄企業照營運
布林肯說完美歐擬禁俄石油進口 油價飆近14年高點

布林肯說完美歐擬禁俄石油進口 油價飆近14年高點
布林肯說完美歐擬禁俄石油進口 油價飆近14年高點

布林肯說完美歐擬禁俄石油進口 油價飆近14年高點

熱門新聞

俄羅斯與烏克蘭雙方代表團於美東時間28日約上午6時正式開始談判。(路透)

Day5不斷更新／俄烏首輪和談結束 有意進行2輪談判

2022-02-28 13:40
烏克蘭軍方昨天公布影片稱，運用土耳其製武裝無人機對入侵的俄羅斯部隊進行攻擊。（截自推特）

影／土耳其的報復 武裝無人機首襲擊俄軍 烏公布畫面

2022-02-27 18:50
烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)。 美聯社

烏克蘭第二大城哈爾科夫擊敗俄軍 俄軍成群投降

2022-02-27 08:23
俄羅斯總統普亭5日警告烏克蘭政府領導人，如果繼續做他們現在做的事，烏克蘭可能失去國家地位。圖為塞爾維亞首都貝爾格勒街頭的普亭畫像。Getty Images

大批美國退伍軍人 準備赴烏克蘭參戰

2022-03-05 21:15
根據安赫德市長的說法，位於札波羅熱的「歐洲最大核電站」發生火災。截自推特

烏克蘭札波羅熱州長：核電廠安全「獲得保障」

2022-03-03 22:12
圖沙耶夫（Magomed Tushaev)(左)。(取材自推特)

奉命殺澤倫斯基 俄特種部隊被烏殲滅 56輛戰車成碎片

2022-02-27 00:25

超人氣

更多 >
謝忻露點裸照外流 網路群組瘋狂轉發

謝忻露點裸照外流 網路群組瘋狂轉發
影／費城亞裔遭砍傷 37歲媽命危 2亞裔少年受傷

影／費城亞裔遭砍傷 37歲媽命危 2亞裔少年受傷

烏克蘭全民皆兵 基輔婦人靠一罐醃黃瓜擊落俄軍無人機

烏克蘭全民皆兵 基輔婦人靠一罐醃黃瓜擊落俄軍無人機
開戰Day12／普亭又受挫 烏東親俄「斯巴達營」指揮官陣亡

開戰Day12／普亭又受挫 烏東親俄「斯巴達營」指揮官陣亡
川普又拋狂言：美軍機塗上中國國徽 假裝解放軍攻俄

川普又拋狂言：美軍機塗上中國國徽 假裝解放軍攻俄