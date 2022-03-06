普亭出兵找藉口：西方漠視烏東8年來逾萬人遭殺害

俄國總統普亭。(美聯社)

俄羅斯塔斯社報導，俄國總統普亭 指出，烏克蘭 東部頓內次克和盧甘斯克 人民共和國2014年來有逾萬平民被殺害，所謂文明的西方8年來卻選擇漠視，這種情況特別令人無法容忍。

普亭（Vladimir Putin）2月24日揮軍入侵烏克蘭，猛烈的攻擊對這個親西方鄰國造成重大破壞，還造成許多平民傷亡，已有上百萬烏克蘭人逃出國避難，但俄軍進展似未如預期順利，面對戰事不順和國際制裁壓力，普亭似乎利用受訪時為出兵找藉口，連流浪狗也扯進來。

塔斯社報導（TASS），普亭5日接見訪客時表示：「我要說的可能有點尖銳。但情況迫使我大聲說出我的想法。大家可能聽過近日多地傳出流浪狗攻擊人類事件。有人受傷，甚至有致命事件。」

「人們開始毒殺或槍殺這些動物」。他語帶保留表示，即使流浪狗是不同問題，「地方當局有責任要解決」。

「現在聽著：頓巴斯人不是流浪狗。這些年來卻有1萬3000到1萬4000人被殺。500多名兒童遭到殺害或成為傷殘。」

報導中表示，普亭認為所謂的文明西方國家8年來對此選擇漠視，這尤其令人無法容忍。