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烏克蘭全民皆兵 基輔婦人靠一罐醃黃瓜擊落俄軍無人機

烏總統控俄軍炸毀中部機場 還準備砲擊敖德薩

中央社基輔6日綜合外電報導
圖為烏克蘭人民在敖德薩自製偽裝網。(歐新社)
圖為烏克蘭人民在敖德薩自製偽裝網。(歐新社)

烏克蘭總統澤倫斯基今天說，烏國中西部最大城市文尼察（Vinnytsia）的民用機場已遭到俄羅斯火箭完全摧毀。他並警告，俄軍正準備砲擊黑海沿岸歷史港市敖德薩（Odessa）。

烏克蘭國安會秘書長丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）今天也在臉書（Facebook）發文指出，俄羅斯正在集結部隊，準備包圍烏克蘭中部城市聶伯城（Dnipro）。他也指出，俄羅斯正把主要注意力轉向切斷烏克蘭和黑海連繫，並且依舊打算嘗試占領烏克蘭首都基輔。

路透社報導，烏克蘭當局稍早表示，文尼察的機場遭到火箭攻擊後起火，消防人員正在努力撲滅火勢。

澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）今天發布影片說：「他們正準備轟炸敖德薩。敖德薩呀！俄羅斯人總是喜歡來這裡，他們一向在敖德薩只會感受到溫暖和真誠。而現在呢？要用炸彈對付敖德薩？用大砲對付敖德薩？用飛彈對付敖德薩？」

澤倫斯基痛批：「這將會犯下戰爭罪。這會是歷史性的罪行。」

法新社報導，位在烏克蘭南部的敖德薩是一座國際性港市，人口近100萬，除了有烏克蘭語和俄語族群，還有少數保加利亞人和猶太人。它接近烏克蘭和摩爾多瓦及俄羅斯占領的聶斯特河沿岸（Transnistria）地區邊界。

自從俄羅斯2月24日入侵烏克蘭後，俄軍在烏國南部屢有斬獲，除了拿下刻松（Kherson）還圍困港市馬立波（Mariupol），但至今敖德薩大致未受戰火波及。

烏克蘭 俄羅斯 澤倫斯基

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