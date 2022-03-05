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「她憑什麼」歧視女官員 密州長受害、華裔吳弭被騷擾

記者胡玉立／綜合報導
波士頓第一位亞裔女市長吳弭，遭到歧視性的攻擊謾罵。(美聯社)
波士頓第一位亞裔女市長吳弭，遭到歧視性的攻擊謾罵。(美聯社)

2020年10月被聯邦調查局(FBI)及時破獲的試圖綁架密西根州州長惠特默(Gretchen Whitmer)陰謀案，四名男被告8日將在密西根法庭受審。此案背後呈現了美國政治中愈來愈多的憤怒和暴力，它們不成比例地多針對女性民選官員，尤其是有色女性。

檢察官說，2020年6月來自不同州的一小群人因不滿強制性的新冠防疫措施，選在俄亥俄州會面，策畫推翻州府「暴君」；這些人在一周內選擇以密西根州州長惠特默作為綁架目標。惠特默並非唯一實施防疫限制措施的州長，這些人拿她當綁架目標，似有部分因為她是女性。

研究人員表示，與男性同行相比，女性面臨威脅暴力的可能性大得多。隨著愈來愈多女性當選，面臨的敵意愈來愈大；舉凡死亡威脅、武裝分子聚集家門外，或在社交群體超越政策立場的攻擊，使用性別或種族誹謗、羞辱其智力或外表。這些都可能導致女性離開公職或在阻止女性參選方面產生長遠影響，甚至逆轉國家多元進展。

對許多女性立法者或持續追蹤此類襲擊的人來說，惠特默綁架陰謀案件並不令他們特別感到驚訝或意外。他們指出，女性公職人員和候選人於網路和當面遭受凌虐辱罵的事，天天都在發生，在女性、尤其是有色人種女性身上發生的機率，遠高於男性，而且這種情況近年來似乎愈演愈烈。

以波士頓華裔市長吳弭為例，自她去年11月上任以來，一直面臨「無情的暴力威脅和仇恨襲擊」；她家門口幾乎每天都有人抗議，有的人從清晨開始就響起鼓聲和擴音器，有的立法者指責抗議者的用語根本是「公開的種族主義、反亞裔和性別歧視言論」。

曾在2020年寫過關於全球政治對婦女暴力行為書籍的羅格斯大學教授克魯克(Mona Lena Krook)表示，惠特默案的主控檢察官，可望在8日開始的庭審中提出男性被告長達數小時使用性別歧視與誹謗用語的談話紀錄，他們的憤怒源頭遠超出她的施政。「他們像是在說『她憑什麼認為自己可以告訴我們怎麼做？』」克魯克說：「因為她是女性，他們不覺得她有這個權力。我認為這些人是非常有針對性的。」

戰略對話研究所(Researchers for the Institute for Strategic Dialogue)研究人員衡量2020年大選國會候選人在網路上被濫罵的情況。結果發現，女性民主黨人在臉書上收到的辱罵評論，是男性同行的10倍；共和黨女性收到的辱罵性評論是男性同行的兩倍；少數族裔的女性立法者，更容易受到辱罵。

對惠特默來說，即使六名陰謀綁架她的男子已被聯邦提控，凌辱虐待仍在繼續。惠特默去年在受害者影響聲明中告訴法官，她看到抗議活動中有她被吊死的像，家附近有全副武裝者出沒，有人的抗議標語是「燒死女巫」；她寫道：「事情已永遠不同了。」

險遭歹徒綁架的密西根州女州長惠特默。(美聯社)
險遭歹徒綁架的密西根州女州長惠特默。(美聯社)
圖為反對強制疫檢措施的男性民眾，抬著女州長惠特默的抺黑圖像抗議「暴君」。(美聯社...
圖為反對強制疫檢措施的男性民眾，抬著女州長惠特默的抺黑圖像抗議「暴君」。(美聯社)

歧視 密西根州 防疫

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