圖輯／無奈撤離家園 120萬烏克蘭難民去了哪裡？

烏克蘭士兵帶著半昏迷的婦女空過Irpin河撤離。（美聯社）

俄烏戰爭進入第11天，雙方5日雖同意局部暫時停火、開闢人道走廊，讓平民撤離及人道救援通行；但撤離行動持續數小時後，烏方喊卡並指控俄軍持續砲擊，俄國反控烏克蘭 民族主義分子不讓平民離開，停火協議形同破局。

CNN報導，聯合國 難民署（UNHCR）估計，自俄羅斯 於2月24日入侵烏克蘭以來，已有超過120萬名難民離開烏克蘭。

在已經逃離的120多萬名難民中，超過一半的人前往波蘭。其他人去了匈牙利、斯洛伐克、摩爾多瓦和羅馬尼亞等其他鄰國。