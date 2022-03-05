圖輯／無奈撤離家園 120萬烏克蘭難民去了哪裡？

烏克蘭士兵帶著半昏迷的婦女空過Irpin河撤離。（美聯社） 俄烏戰爭進入第11天，雙方5日雖同意局部暫時停火、開闢人道走廊，讓平民撤離及人道救援通行；但撤離行動持續數小時後，烏方喊卡並指控俄軍持續砲擊，俄國反控烏克蘭民族主義分子不讓平民離開，停火協議形同破局。 CNN報導，聯合國難民署（UNHCR）估計，自俄羅斯於2月24日入侵烏克蘭以來，已有超過120萬名難民離開烏克蘭。 在已經逃離的120多萬名難民中，超過一半的人前往波蘭。其他人去了匈牙利、斯洛伐克、摩爾多瓦和羅馬尼亞等其他鄰國。 撤離家園的烏克蘭人排隊走過一條臨時的小路。（美聯社） 俄烏談判雖同意開闢人道走廊，允許平民撤離，但俄軍卻照炸不誤。圖為基輔西北方的伊爾平市居民5日在烏克蘭軍方人員協助下試圖撤離，冒險穿越已遭毀損的橋梁。(美聯社) 撤離家園的烏克蘭人正穿過一座受毀的橋樑。（Getty Images） 俄烏談判雖同意開闢人道走廊，允許平民撤離，但俄軍卻照炸不誤。圖為基輔西北方的伊爾平市居民5日試圖撤離，冒險穿越已遭毀損的橋梁。(Getty Images) 烏克蘭軍人抱著一名撤離家園的烏克蘭兒童。（Getty Images） 俄羅斯侵略軍在烏克蘭無差別的轟炸，導致烏克蘭人民流離失所。圖為比拉撤華（Bila Tserkva )市一名老婦在逃難前傷心回望已被炸得面目全非的家園。（路透） 俄烏談判雖同意開闢人道走廊，允許平民撤離，但俄軍卻照炸不誤。圖為基輔西北方的伊爾平市居民5日在烏克蘭軍方人員協助下試圖撤離，冒險穿越已遭毀損的橋梁。(美聯社) 俄烏談判雖同意開闢人道走廊，允許平民撤離，但俄軍卻照炸不誤。圖為基輔西北方的伊爾平市居民5日在烏克蘭軍方人員協助下試圖撤離，冒險穿越已遭毀損的橋梁。(Getty Images) 烏克蘭 俄羅斯 聯合國 上一則 開戰後首位赴俄斡旋的元首 以色列總理和普亭談3小時 下一則 「她憑什麼」歧視女官員 密州長受害、華裔吳弭被騷擾
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