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開戰後首位赴俄的元首 以色列總理和普亭談3小時

開戰後首位赴俄斡旋的元首 以色列總理和普亭談3小時

中央社／耶路撒冷5日綜合外電報導
以色列總理班奈特（左）介入擔任調停人的角色，在克里姆林宮和俄國總統普亭會談；之後他前往德國和德國總理蕭茲（右）會談。（歐新社）
以色列總理班奈特（左）介入擔任調停人的角色，在克里姆林宮和俄國總統普亭會談；之後他前往德國和德國總理蕭茲（右）會談。（歐新社）

隨著俄羅斯入侵烏克蘭攻勢加劇，以色列總理今天介入擔任調停人的角色，在克里姆林宮和俄國總統普亭進行了3小時的會談，會後並致電烏克蘭總統澤倫斯基。

以色列總理班奈特（Naftali Bennett）坐下與普亭會談，是俄國2月24日入侵烏克蘭後首位這麼做的外國領袖。先前基輔要求以色列和莫斯科舉行對話。

由於俄國在以色列北方鄰國敘利亞有大批駐軍，班奈特至今小心翼翼處理烏克蘭衝突議題，尋求和俄國維持微妙的安全合作。

班奈特並未和其他西方領袖一樣強烈譴責俄國入侵，而是強調以色列和俄羅斯以及烏克蘭關係都十分牢固。

造訪莫斯科之前，班奈特多次透過電話和普亭以及澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）會談。

前以色列駐華盛頓大使奧倫（Michael Oren）告訴法新社：「班奈特的行動大膽，風險也相當大，很大部分要取決於普亭的心態。」

奧倫表示，普亭發動入侵前回絕重量級的外交接觸，但「眼下俄國的處境已經不同，普亭或許正在替他的困境找台階下，而班奈特可能就提供了這個台階」。

班奈特辦公室表示，班奈特是在今天清晨離開以色列前往莫斯科。

班奈特和普亭會談後致電澤倫斯基，之後前往德國和德國總理蕭茲（Olaf Scholz）會談。

中央社／特拉維夫6日專電

在美國同意與法、德兩國協調下，以色列總理班奈特昨天在莫斯科會晤俄羅斯總統普亭，討論烏克蘭危機、伊朗與敘利亞議題。班奈特接著飛到德國與總理蕭茲會談，並與烏克蘭總統澤倫斯基通電話，為俄烏停火努力。

班奈特（Naftali Bennett）本月2日在幾個小時內分別與澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）和普亭（Vladimir Putin）談話。

以色列第12頻道（Channel 12）報導，班奈特5日上午在完全保密下搭乘以色列情報機構摩薩德（Mossad） 的私人飛機到莫斯科與普亭會談，並未通知他的內閣。據說這次會晤早在幾天前就已敲定。

班奈特是虔誠的猶太人，他的發言人說，雖然他的航班違反猶太安息日規定，但是猶太教允許在為保護人類生命的情況下破例。

以色列「國土報」（Haaretz）報導，班奈特和普亭談了3小時，隨後飛到柏林與蕭茲（Olaf Scholz）會談1個半小時，昨天傍晚與澤倫斯基兩度電話會談。

以色列約1/5人口有烏克蘭或俄羅斯背景，它與烏克蘭、俄羅斯關係密切，以色列政府已表示正在為俄烏兩國衝突進行調解，儘管總理辦公室官員先前淡化對取得突破的期望。

以色列官員說，美國總統拜登（Joe Biden）政府提前獲悉這次會面，並表示支持。一位高級官員表示，此舉還與德國和法國協調，並與烏克蘭「不斷溝通」。班奈特由烏克蘭出生的部長艾金（Ze'ev Elkin）、國家安全顧問胡拉塔 （Eyal Hulata）和高級政治顧問梅爾（Shimrit Meir）陪同前往克里姆林宮。

法國總統府艾里賽宮（Élysée）表示，總統馬克宏 （Emmanuel Macron）在班奈特飛往莫斯科前曾簡報他與普亭的談話。艾里賽宮一位官員說：「他們將保持聯繫，希望達成停火協議，這是與德國總理蕭茲共同協調。」

在克里姆林宮這場會談的消息公開前，有數十人到班奈特位於以色列中部的賴阿南納市（Ra'anana）的家外面抗議，呼籲政府加入西方對俄羅斯的制裁，並接受更多的烏克蘭難民。

以色列 普亭 烏克蘭

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