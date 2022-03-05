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大批美國退伍軍人準備赴烏克蘭參戰

澤倫斯基與美參眾議員連線 要求提供更多戰機

布林肯與烏克蘭外長 波烏邊界談了45分鐘

中央社／波蘭科爾佐瓦5日綜合外電報導
美國國務卿布林肯今天在波蘭與烏克蘭邊界和烏克蘭外交部長庫列巴會面。（美聯社）
美國國務卿布林肯今天在波蘭與烏克蘭邊界和烏克蘭外交部長庫列巴會面。（美聯社）

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天在波蘭與烏克蘭邊界和烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）會面，在俄羅斯入侵烏克蘭第10天之際展現團結。

兩人在擠滿難民、高度戒備的邊界口岸談了45分鐘，討論對基輔軍方提供更多武器，以及全球持續對莫斯科施壓等問題。

庫列巴在高度戒備的波、烏邊界口岸科爾佐瓦-克拉科维茨（Korczowa-Krakovets）和布林肯會面後表示：「我希望烏克蘭人民把這看成一個明確的訊息，就是我們有朋友和我們站在一起。」

布林肯則說，「全世界都支持烏克蘭，就像我和我的朋友，我的同事們站在烏克蘭這裡一樣」。

他說，烏克蘭「將會戰勝」。

庫列巴表示，他敦促布林肯增加對烏克蘭提供武器裝備，特別是戰機和大型防空系統，以對抗俄國空軍。

庫列巴告訴邊界一小群記者：「我們對已經安排的反戰車武器與軍火很滿意，眾所周知，我們對戰機、攻擊 飛機、防空系統有最高度的需求。」

「我們需要…大型防空系統確保空域安全，如果我們失去制空權，地面上就會有更多流血。」

他也批評北大西洋公約組織（NATO）反對在烏克蘭領空設定禁飛區。設定禁飛區的目的，是要讓俄國戰機無法自由行動執行攻擊並移動部隊。

美國國務卿布林肯今天在波蘭與烏克蘭邊界和烏克蘭外交部長庫列巴會面。（美聯社）
美國國務卿布林肯今天在波蘭與烏克蘭邊界和烏克蘭外交部長庫列巴會面。（美聯社）
美國國務卿布林肯今天在波蘭與烏克蘭邊界和烏克蘭外交部長庫列巴會面。（路透）
美國國務卿布林肯今天在波蘭與烏克蘭邊界和烏克蘭外交部長庫列巴會面。（路透）

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