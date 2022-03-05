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俄人面臨財富縮水物價飛漲 急湧入商店掃貨

中央社莫斯科5日綜合外電報導
IKEA宣布將退出俄羅斯市場，俄羅斯首都莫斯科附近一個門市3日湧現排隊人潮。（美聯社）
IKEA宣布將退出俄羅斯市場，俄羅斯首都莫斯科附近一個門市3日湧現排隊人潮。（美聯社）

俄羅斯因侵略烏克蘭而遭到西方空前制裁，盧布匯價本周貶值高達1/3。俄羅斯人面臨通貨膨脹飆升、經濟艱困甚至進口品更加緊縮的不確定未來，紛紛湧入商店搶購與囤積貨品。

路透社報導，由於瑞典連鎖家具家飾零售商宜家家居（IKEA）已宣布將退出俄羅斯市場，俄國首都莫斯科附近一個門市本週湧現排隊人潮，其他各地門市也出現類似景象，俄國家庭趕來將手上迅速貶值的盧布花在購買家用品。

西方制裁使得俄羅斯央行的6400億美元外匯存底有許多遭到凍結，若干俄國銀行被排除在全球支付系統「環球銀行金融電信協會」（SWIFT）之外，引發盧布匯價大貶。

俄羅斯各大城市表面上仍平靜，沒有太多金融業和市場遭到危機重創的跡象。只不過在一些商店門口，可見到購物人群大排長龍，要趕在貨架清空和價格上揚前掃貨，多半是要買高檔貨和硬體設備。

在距離莫斯科217公里的羅斯托夫（Rostov），購物女子沃洛希納（Viktoriya Voloshina）告訴路透社：「有些我本來打算4月才要買的東西，今天趕緊來買。有位住在佛洛尼斯（Voronezh）的朋友也託我幫她採購。」

沃洛希納表示，她要買一些辦公櫃和桌子，還要替一位住在另一城鎮的友人採買，「我的心都碎了。」

住在莫斯科的男子德米崔（Dmitry）則抱怨物價飛漲，「我想買的一支錶約一週前要價4萬盧布，現在賣10萬盧布左右」。

不過，這波購物潮恐怕會逐漸消退。儘管現在還看不到明顯恐慌跡象，但在盧布存款大幅貶值及利率調高一倍至20%的情況下，擁有房貸的俄羅斯民眾和消費者財富將大大縮水。

歐亞集團（Eurasia Group）分析師威特林（Zach Witlin）指出，制裁已透過物價上漲和數位支付中斷衝擊俄羅斯消費者。雖然他們並非制裁直接目標，但「恐懼和謹慎使衝擊放大」；像宜家等國際品牌退出俄國，正掀起「滾雪球效應」。

從科技大廠如蘋果（Apple）和微軟（Microsoft），到消費產品大廠如運動品牌耐吉（Nike）和酒商帝亞吉歐（Diageo），跨國企業已紛紛和俄羅斯切斷關係，意味俄國消費者過去30年來越來越熟悉的產品，取得管道將有限。

此外，美國拜登政府也正準備祭出命令，限制俄羅斯進口智慧手機及飛機與汽車零件。

華爾街投資銀行摩根大通（JPMorgan Chase）預估，制裁帶來的立即經濟震撼，將使得俄羅斯第2季國內生產毛額（GDP）萎縮達35%，全年經濟下滑7%；且「越來越嚴重的政治和經濟孤立，將造成俄羅斯未來幾年的成長潛力下降」。

一些俄羅斯人已不想留在國內等著看情勢如何演變。羅斯托夫一名自由工作者莉蒂亞（Lidia）說：「制裁對我打擊很大。物價已飆漲約2成，…事實是你已經買不起一些藥。情況將會更糟糕，我和家人今天要離開俄羅斯。」

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