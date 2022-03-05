打狗給主人看 俄國寡頭巨富的遊艇豪宅紛遭扣押

停在德國漢堡改裝的超級遊艇「Dilbar」，屬於俄國巨富尤斯馬諾夫（Alisher Usmanov）。 路透

俄羅斯總統普亭 的企業界好友們，現在被西方國家列入制裁名單。歐洲多個政府開始扣押這些俄羅斯寡頭巨富的豪華遊艇和其他名貴財產，各國的盤算是狠踩這些富豪的痛處，讓他們去向普亭施壓，勸他停止在烏克蘭的戰爭。

例如義大利 ，當局已到各風光最美的景點，扣下價值總計1.43億歐元（1.56億美元）的遊艇和別墅。提姆琴科（Gennady Timchenko）的超級遊艇「Lena」，已火速被義大利金融警察在San Remo港扣押。

摩達雪夫（Alexei Mordashov）名下65公尺長的「Lady M」遊艇，也在鄰近的Imperia被扣，這艘遊艇估計價值6,500萬歐元。他在Tuscany和Como兩地的別墅也已被扣押。

至於尤斯馬諾夫（Alisher Usmanov）位於全球頂尖富豪豪宅聚集區Sardinia北部海岸的別莊，根據義大利新聞通訊社LaPresse的報導，現在已被義國政府扣住。先前傳出德國 在漢堡港扣押了他的遊艇「Dilbar」，但德國官方已否認。有消息說，情況是船若要離港須獲得批准。

另外，根據英國的官方資料，倫敦西北名宅、位於Highgate的Beechwood House也是尤斯馬諾夫名下財產。

支持這些扣押行動的人士說，盯住這些寡頭就是盯住普亭，因為「普亭的錢都讓這些人保管」。