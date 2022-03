認知作戰 假訊息成俄羅斯攻烏克蘭武器首選

俄羅斯入侵烏克蘭不過幾天,各個社群媒體即充斥各種俄烏戰事的假訊息和造假圖像。美聯社

俄羅斯 入侵烏克蘭 不過幾天,Instagram、推特(Twitter)、TikTok即充斥各種俄烏戰事的假訊息和造假圖像,全球各地專家敦促用戶按讚分享前,應仔細檢查。

在社群媒體上,陰謀論、造假圖像和誤導性留言可謂司空見慣,戰爭透過網路即時記錄,不包含假訊息才是怪事。

不過目前的烏克蘭戰爭,專家警告網路用戶淪為散布前線假訊息的受害人,只是冰山一角。有人指出,俄羅斯正在使用假訊息當作武器。

過去幾十年,俄羅斯在歐洲、美國和加拿大進行有針對性的宣傳以及散布假訊息,早已不是什麼秘密。

假訊息觀察網站DisinfoWatch.org創辦人科爾加(Marcus Kolga)表示,這些作為大多是為了實現克里姆林宮的基本目標:重建蘇聯帝國、保護普亭 政權以及維護其勢力範圍。

科爾加是加拿大的研究俄羅斯及中歐、東歐問題專家,他告訴加拿大電視公司新聞網(CTV News):「普亭使用假訊息,或者我稱之為『認知作戰』(cognitive warfare),來鞏固和維持他的權力。」

「他需要表明俄羅斯面臨持續不斷的威脅和危機,只有普亭才能拯救俄羅斯人民。」

根據美國國務院,俄羅斯的訊息造假系統包括5大支柱:政府官方通訊、國家資助的全球訊息散布、培養代理資源、社群媒體武器化,以及運用網路假訊息。

國務院在2020年的一份報告寫道:「克里姆林宮直接負責培養這些策略和平台,作為其使用訊息作為武器的一部分。」

「克里姆林宮大量投資宣傳管道、情報部門和代理人,以便進行惡意的網路活動,來支持他們的假訊息工作,並利用偽裝成新聞或研究機構的網站,來散布這些造假和誤導性的故事。」

科爾加說,最常用的說法之一是俄羅斯是受害者,這在烏克蘭危機中非常明顯。

科爾加解釋說:「根據普亭的說法,北大西洋公約組織(NATO)正在威脅俄羅斯和俄羅斯的主權。烏克蘭也在某種程度上威脅俄羅斯的主權。但事實並非如此。」

衝突的核心是烏克蘭有朝一日可能加入北約,儘管這樣的邀請此前已被德國和法國阻止。

普亭表示,他認為烏克蘭想加入西方軍事聯盟是一種「敵對行為」,對俄羅斯構成嚴重威脅。

在過去8年,莫斯科被指對烏克蘭進行結合網路攻擊和宣傳的混合戰,意圖挑起紛爭。例如,普亭一再引用未經證實的說法,即烏克蘭在烏克蘭東部的頓巴斯地區(Donbas),對講俄語的人進行「種族滅絕」。

這些策略最近幾個月升級,美國國務院2月初即宣稱,普亭正在準備一場「假旗行動」(false-flag operation,即偽裝身分、嫁禍對方),以製造「入侵的藉口」。

英國廣播公司(BBC)新聞網最近一篇報導,可以看出克里姆林宮運用認知作戰有多成功。

這篇題為「我所在的城市被炮轟,我媽卻不信」(My city's being shelled, but mum won’t believe me)的報導中,25歲女子奧列克桑德拉(Oleksandra)住在烏克蘭第2大城哈爾科夫(Kharkiv),自俄國開始砲擊該市,她和她的4隻救難犬一直躲在她所住公寓的浴室裡。

奧列克桑德拉經常與住在莫斯科的母親聯繫。但在兩人的談話中,即使她從飽受轟炸的家鄉傳送影片給母親,還是無法讓母親相信她所在的地方有多危險。

她說:「我不想讓父母受驚嚇,但我告訴他們不斷有平民和孩童死亡。就算他們擔心我,他們仍然說這可能只是意外,俄羅斯軍隊從不針對平民,是烏克蘭人在殺害自己的人民。」

烏克蘭人在俄羅斯有家人很常見。但對一些人來說,比如奧列克桑德拉,他們在俄羅斯的親人對這場衝突有著截然不同的理解。她認為這是因為他們聽到的故事,來自受到嚴格控制的俄羅斯媒體。

奧列克桑德拉說,母親只是複述俄羅斯國營電視台聽到的新聞。這讓她目瞪口呆,他們不過是在對人民進行洗腦,而人民相信他們。

她說:「我父母知道有些軍事行動正在這裡進行。但他們說,『俄羅斯人要來解放妳。他們不會破壞任何東西,不會碰你。他們只針對軍事基地』。」

俄羅斯媒體稱,威脅烏克蘭平民的不是俄羅斯武裝部隊,而是以平民為人肉盾牌的烏克蘭民族主義分子。