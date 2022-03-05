俄國防部宣布停火 履行「人道走廊」承諾

烏克蘭第二大城哈爾基夫遭空襲後引起大火濃煙。(美聯社)

俄羅斯國防部 宣布，自基輔時間5日早上9時（美東時間凌晨2時）開始停火，開設俄烏第二輪談判達成的「人道走廊」協議，供平民與人道物資疏散通過。

中央社／倫敦5日綜合外電報導

路透引述俄媒指出，俄國 國防部宣布在烏克蘭城市馬立波（Mariupol）與沃爾諾瓦哈（Volnovakha）開設俄烏第2輪談判達成的人道走廊協議，供平民疏散與人道物資通行。

俄媒引述俄國國防部指出，「從莫斯科時間上午10時（格林威治時間7時）起，俄方宣布停火，開啟人道走廊供馬立波與沃爾諾瓦哈的平民撤離。」

俄羅斯上周入侵烏克蘭後，戰事持續延燒。烏克蘭3日與莫斯科當局舉行第2輪談判，雙方同意開闢人道走廊來撤離平民。

烏克蘭總統府顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）當時在推特（Twitter）表示，第2輪談判只有針對安排人道走廊作出決定。

俄國代表團負責人梅丁思基（Vladimir Medinsky）表示，俄國同意支持為平民開闢人道走廊的想法，以及可能在走廊周邊實施停火，並形容這是「重大進展」。

俄烏2月28日舉行首輪談判，但無結論。第2輪談判做出建立人道走廊的決定。波多利雅科昨天表示，烏克蘭計畫本周末與俄羅斯官員舉行第3輪和平談判。