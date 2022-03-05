我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄國防部宣布停火 履行「人道走廊」承諾

參院通過決議 解除全國疫情緊急狀態 拜登揚言否決

俄國防部宣布停火 履行「人道走廊」承諾

編譯中心／即時報導
烏克蘭第二大城哈爾基夫遭空襲後引起大火濃煙。(美聯社)
烏克蘭第二大城哈爾基夫遭空襲後引起大火濃煙。(美聯社)

俄羅斯國防部宣布，自基輔時間5日早上9時（美東時間凌晨2時）開始停火，開設俄烏第二輪談判達成的「人道走廊」協議，供平民與人道物資疏散通過。

中央社／倫敦5日綜合外電報導

路透引述俄媒指出，俄國國防部宣布在烏克蘭城市馬立波（Mariupol）與沃爾諾瓦哈（Volnovakha）開設俄烏第2輪談判達成的人道走廊協議，供平民疏散與人道物資通行。

俄媒引述俄國國防部指出，「從莫斯科時間上午10時（格林威治時間7時）起，俄方宣布停火，開啟人道走廊供馬立波與沃爾諾瓦哈的平民撤離。」

俄羅斯上周入侵烏克蘭後，戰事持續延燒。烏克蘭3日與莫斯科當局舉行第2輪談判，雙方同意開闢人道走廊來撤離平民。

烏克蘭總統府顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）當時在推特（Twitter）表示，第2輪談判只有針對安排人道走廊作出決定。

俄國代表團負責人梅丁思基（Vladimir Medinsky）表示，俄國同意支持為平民開闢人道走廊的想法，以及可能在走廊周邊實施停火，並形容這是「重大進展」。

俄烏2月28日舉行首輪談判，但無結論。第2輪談判做出建立人道走廊的決定。波多利雅科昨天表示，烏克蘭計畫本周末與俄羅斯官員舉行第3輪和平談判。

國防部 俄國

上一則

開戰Day10／ 俄軍宣布停火 俄烏達成協議開闢人道走廊

下一則

紀錄片拍到證據？川普顧問史東 參與推翻選舉

延伸閱讀

不挺普亭還是受夠制裁？俄國第二大石油巨頭呼籲停火

不挺普亭還是受夠制裁？俄國第二大石油巨頭呼籲停火
俄烏戰事 中國外交部嗆美：做了哪些有利和平的事？

俄烏戰事 中國外交部嗆美：做了哪些有利和平的事？
龐培歐訪台之際 3艘解放軍艦現蹤蘭嶼外海

龐培歐訪台之際 3艘解放軍艦現蹤蘭嶼外海
俄烏戰波及貸款 利率跌至0.375%

俄烏戰波及貸款 利率跌至0.375%

熱門新聞

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)。 美聯社

烏克蘭第二大城哈爾科夫擊敗俄軍 俄軍成群投降

2022-02-27 08:23
圖沙耶夫（Magomed Tushaev)(左)。(取材自推特)

奉命殺澤倫斯基 俄特種部隊被烏殲滅 56輛戰車成碎片

2022-02-27 00:25
俄羅斯與烏克蘭雙方代表團於美東時間28日約上午6時正式開始談判。(路透)

Day5不斷更新／俄烏首輪和談結束 有意進行2輪談判

2022-02-28 13:40
基輔市中心附近，砲火中冒出火光與濃煙。路透

影／澤倫斯基問「為何攻擊幼稚園」 烏稱3500俄兵喪命

2022-02-26 03:15
烏克蘭軍方昨天公布影片稱，運用土耳其製武裝無人機對入侵的俄羅斯部隊進行攻擊。（截自推特）

影／土耳其的報復 武裝無人機首襲擊俄軍 烏公布畫面

2022-02-27 18:50
根據安赫德市長的說法，位於札波羅熱的「歐洲最大核電站」發生火災。截自推特

烏克蘭札波羅熱州長：核電廠安全「獲得保障」

2022-03-03 22:12

超人氣

更多 >
找不到人？俄國國會議長宣稱：澤倫斯基已經抵達波蘭

找不到人？俄國國會議長宣稱：澤倫斯基已經抵達波蘭
布林肯：畫烏克蘭禁航區就是歐洲的全面戰爭

布林肯：畫烏克蘭禁航區就是歐洲的全面戰爭
喬治梅森生物工程系主席家中被刺殺 兒被控二級謀殺

喬治梅森生物工程系主席家中被刺殺 兒被控二級謀殺
開戰Day10／ 俄軍宣布停火 俄烏達成協議開闢人道走廊

開戰Day10／ 俄軍宣布停火 俄烏達成協議開闢人道走廊
龐培歐：中華民國（台灣）是主權國家 北京回應了

龐培歐：中華民國（台灣）是主權國家 北京回應了